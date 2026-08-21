Una nueva noche de violencia se registró en Barranquilla, luego de que un grupo de hombres armados atacara a varias personas que se encontraban reunidas en un parque del barrio Las Nieves. El hecho dejó, de manera preliminar, tres personas muertas y cuatro más heridas.
El ataque ocurrió alrededor de las 9:16 de la noche, cuando, según las primeras versiones, tres motocicletas llegaron hasta el sector. Varios hombres que se movilizaban en los vehículos habrían descendido y disparado contra un grupo de jóvenes que permanecía en el lugar.
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La información fue difundida por el periodista Jacobo Solano, quien señaló que el episodio estaría relacionado con la confrontación entre estructuras delincuenciales conocidas como ‘los Costeños’ y ‘los Pepes’.
La gravedad del hecho quedó registrada en cámaras de vigilancia instaladas en el sector. En las grabaciones se observa el momento en que se produce el ataque y la reacción de las personas que se encontraban cerca.
El ataque armado se presentó entre a las 9:16 de la noche 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗡𝗶𝗲𝘃𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗕𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻𝗾𝘂𝗶𝗹𝗹𝗮, 3 motos llegaron al lugar y varios hombres sacaron sus armas disparando a un grupo de jóvenes que estaba jugando, el saldo 3 𝗺𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼𝘀 𝘆… pic.twitter.com/piF3IBszHe
— Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) August 21, 2026
Ante los disparos, varios ciudadanos salieron corriendo en diferentes direcciones para intentar ponerse a salvo. La situación provocó momentos de pánico entre quienes permanecían en el parque y sus alrededores.
Las imágenes también están siendo consideradas como material que podría contribuir a establecer las características de los vehículos utilizados y de los presuntos responsables.
Además de las tres víctimas mortales, cuatro personas resultaron heridas durante la acción armada. Tras el ataque, se desplegó un operativo para atender a los afectados y avanzar en la búsqueda de los responsables.
Por ahora, las autoridades deberán establecer las identidades de las víctimas, determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer quiénes estarían detrás de la acción.
Una de las hipótesis que se analiza apunta a una posible disputa entre organizaciones criminales, aunque esta versión aún debe ser confirmada por las autoridades y no se ha establecido oficialmente el móvil del crimen.
El ataque en el barrio Las Nieves se suma a otros hechos violentos ocurridos en Barranquilla durante este año y, de acuerdo con la información difundida, sería la cuarta masacre registrada en la ciudad en 2026.
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La nueva acción armada vuelve a generar preocupación entre los habitantes, especialmente por la utilización de armas de fuego en espacios públicos y la presencia de grupos delincuenciales que mantienen disputas por el control territorial y otras actividades ilícitas.
Las autoridades continúan con la investigación y se espera que el análisis de las cámaras de seguridad y los testimonios recopilados permita avanzar en la identificación y captura de los responsables.
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