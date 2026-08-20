Una nueva línea de investigación sobre el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay pone en el centro a dos integrantes de su propio esquema de seguridad. De acuerdo con información revelada por Noticias RCN, el registro de antenas de celular ubicaría a esos dos escoltas en el mismo lugar y en el mismo momento que uno de los condenados por el crimen, en dos ocasiones distintas ocurridas meses antes del asesinato.

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La primera señal data del 29 de enero de 2025. Según el medio, las antenas de los celulares de los dos miembros del esquema los sitúan en el sector de Modelia, en Bogotá, el mismo lugar donde posteriormente se ejecutó el atentado. En esa misma zona aparece simultáneamente la señal del teléfono de uno de los cerebros del crimen. Para ese momento, el propio Miguel Uribe se encontraba en una reunión en Panamá y su esposa, María Claudia Tarazona, en Miami.

El segundo cruce ocurrió a comienzos de abril de 2025, aproximadamente dos meses antes del magnicidio. En esa oportunidad, las antenas de los mismos dos escoltas y del mismo condenado coincidirían en inmediaciones del Congreso de la República, en el centro de Bogotá, mientras Miguel Uribe y su esposa desarrollaban actividades de campaña en Cali.

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El periodista Felipe Quintero, quien reportó desde el búnker de la Fiscalía, precisó que “los investigadores están determinando la coherencia y también la simultaneidad de esas dos antenas de celular de los dos miembros del esquema de seguridad de Miguel Uribe y uno de los condenados”.

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Lo que agrava el panorama es que ambos escoltas señalados siguen activos dentro del esquema que protege a la viuda y a los hijos del precandidato asesinado. Ante esa situación, el llamado es urgente: que el Gobierno Nacional revise y releve de inmediato a los integrantes de ese esquema mientras avanzan las pesquisas del Grupo de Tareas Especiales.

¿Qué es el Grupo de Tareas Especiales que investiga el magnicidio de Miguel Uribe?

Este grupo es una unidad especializada de la Fiscalía General de la Nación encargada de esclarecer crímenes de alto impacto como el asesinato de figuras públicas. En el caso de Miguel Uribe Turbay, dicha unidad lidera el análisis de las comunicaciones y los registros de antenas que hoy apuntan a una posible infiltración del esquema de seguridad.

¿Qué riesgos enfrenta la familia de Miguel Uribe con los escoltas investigados?

La permanencia de los dos miembros del esquema en el servicio de protección de María Claudia Tarazona y sus hijos representa, de acuerdo con las autoridades, una amenaza directa para sus vidas. Por esa razón, desde Noticias RCN se reiteró el llamado al Ejecutivo para que el relevo del esquema se produzca de manera inmediata.

¿Qué ha pasado con el caso Miguel Uribe?

En Bajo Sospecha hacemos un recuento de lo sucedido con Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del que fue víctima en Modelia. ¿Quién lo asesinó? ¿Ya hay condenas? Una recapitulación de un doloroso hecho para el país.