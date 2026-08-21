Por: Portal Bogotá

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La Lotería de Bogotá realizó su sorteo número 2860 el pasado jueves 20 de agosto de 2026, dejando a miles de personas expectantes de los resultados y de la posibilidad de cumplir algunos de sus sueños. En esta ocasión, el premio mayor entregado alcanzó una suma de 10.000 millones de pesos, siendo el número ganador el 9217 de la serie 137, de acuerdo con la información oficial de la entidad. El evento representa una gran oportunidad para quienes decidieron probar su suerte y adquirir un billete, pues el plan de premios supera los 34.000 millones de pesos, permitiendo a los ganadores recibir recompensas tanto por el premio principal como por aproximaciones y otras categorías.

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El sorteo contó con la modalidad habitual de la Lotería de Bogotá, que incluye no solo el premio mayor sino también pagos por aproximaciones, es decir, aquellos números que se acercan al ganador, así como otros premios millonarios diseñados para abarcar a más participantes y brindar mayores posibilidades de recibir un incentivo económico. Toda esta información fue confirmada por el portal oficial de la Lotería de Bogotá, que actualizó en tiempo real los resultados tras el sorteo.

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar estableció que la Lotería de Bogotá se juega todos los jueves a las 10:30 p. m., brindando así una frecuencia semanal para los apostadores. Para adquirir los billetes, usted puede optar por acudir a su lotero de confianza, visitar los diferentes puntos de venta autorizados o comprar en línea a través de su portal web oficial. Reinventando constantemente sus mecanismos de distribución, la entidad busca asegurar transparencia, legalidad y facilidad de acceso a los interesados en participar.

En cuanto a la forma de cobrar los premios, la Lotería de Bogotá ha dispuesto distintas rutas según el valor del dinero ganado. Los premios inferiores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden ser reclamados directamente con el lotero o en un punto de venta autorizado. Por el contrario, para montos superiores a ese límite, el pago se realiza exclusivamente en la sede oficial de la Lotería, situada en la ciudad de Bogotá. Así, los participantes deben estar atentos a los protocolos establecidos para hacer efectivo su premio sin contratiempos ni riesgos.

De esta manera, la Lotería de Bogotá continúa impulsando la ilusión y el entretenimiento, cumpliendo con sus reglas y manteniéndose como una de las loterías más emblemáticas de la capital colombiana.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá del 20 de agosto de 2026?

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá, en el sorteo realizado el jueves 20 de agosto de 2026, fue el 9217 de la serie 137, según datos oficiales de la Lotería de Bogotá. El ganador obtuvo un premio de 10.000 millones de pesos, dentro de un plan general de premios superior a los 34.000 millones.

¿Cómo se pueden reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?

Los premios de la Lotería de Bogotá cuyo valor es inferior a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden reclamarse directamente con el lotero o en puntos de venta autorizados. Los premios que superan ese valor deben cobrarse en la sede oficial de la Lotería de Bogotá. Este procedimiento garantiza que el proceso sea seguro y transparente, según la normativa vigente de la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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