Por: Portal Bogotá

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El nuevo Carril Preferencial de la calle 63 en Bogotá ya está en funcionamiento, una medida dirigida principalmente a mejorar la circulación del transporte público en una de las vías más transitadas de la ciudad. De acuerdo con la información publicada por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, este carril opera las 24 horas, de lunes a domingo, y está diseñado para darle prioridad a los buses del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y demás vehículos que prestan servicio público colectivo. En consecuencia, taxis, vehículos particulares, motocicletas y transporte especial tienen limitada su circulación en este espacio. Solo pueden usarlo en circunstancias específicas, como hacer giros a la derecha, ingresar a predios o dejar y recoger pasajeros, con la excepción de las zonas designadas para el SITP, donde tampoco se permite el ascenso o descenso de usuarios ajenos al sistema.

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La implementación de este carril especial abarca, inicialmente, el tramo comprendido entre la carrera 68 y la carrera 112, abriendo paso en ambos sentidos para el flujo prioritario del transporte público. La restricción responde a la necesidad de mejorar la movilidad colectiva en Bogotá, una ciudad donde, según datos de la misma administración distrital, más de cuatro millones de personas dependen diariamente de este sistema para desplazarse. Se trata de una iniciativa que busca optimizar los tiempos y la calidad del viaje de estos usuarios, en el marco de una política más amplia para enfrentar los desafíos generados por las grandes obras actuales, como la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá y la Troncal de la Avenida 68.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la puesta en marcha del Carril Preferencial se formalizó mediante la Resolución 934378 de 2026. Esta medida no solo integra el nuevo corredor a la red de 143 kilómetros de carriles preferenciales ya existentes en Bogotá, sino que fortalece un esquema en el que, de acuerdo con datos oficiales, unas 620.000 personas se movilizan diariamente por nueve corredores de este tipo.

En materia de control y sanciones, la alcaldía ha dispuesto una fase pedagógica: desde el 1 hasta el 20 de septiembre solo se aplicarán comparendos de carácter didáctico. Sin embargo, a partir del 21 de septiembre, quienes invadan el carril sin autorización serán sancionados formalmente. Las actividades de cargue y descargue seguirán las normas distritales ya vigentes, lo que garantiza una adecuada articulación con la operación logística de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué solo algunos vehículos pueden circular por el Carril Preferencial de la calle 63 en Bogotá?

La prioridad de estos carriles responde al objetivo de mejorar la velocidad y confiabilidad del servicio de transporte público, beneficiando a los millones de usuarios diarios. Solo pueden ingresar vehículos particulares o de servicio especial en situaciones justificadas, como acceder a predios, girar a la derecha o en actividades permitidas por normativas, pero nunca con la finalidad de transitar todo el trayecto ni de recoger o dejar pasajeros en zonas exclusivas para SITP.

¿Cuándo empiezan las sanciones para quienes invadan el Carril Preferencial de la calle 63?

Entre el 1 y el 20 de septiembre se aplicarán comparendos pedagógicos para quienes no respeten la restricción. A partir del 21 de septiembre, la Secretaría Distrital de Movilidad comenzará a imponer sanciones formales, como parte de la estrategia para garantizar el cumplimiento efectivo de esta medida y mejorar la movilidad en el sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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