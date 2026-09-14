Por: Noticiero 90 minutos

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La Secretaría de Movilidad anunció la habilitación temporal del doble sentido de circulación en dos segmentos específicos de la carrera 56, en el sector de Cuarto de Legua. Esta decisión fue adoptada con el objetivo de facilitar el desplazamiento de quienes viven y transitan por esta zona, que resultó impactada por el fuerte sismo ocurrido el pasado 10 de agosto. De acuerdo con la información oficial, los tramos intervenidos abarcan la carrera 56 entre las calles 1A y 1B, y la nueva medida será guiada por la señalización colocada en el lugar.

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Según lo comunicado por la Administración Distrital, la directriz empezó a regir el 12 de septiembre y tendrá vigencia hasta el 12 de marzo de 2027. Este plazo responde a la necesidad de brindar una alternativa real de movilidad mientras avanzan las labores de recuperación y atención tras el sismo que perjudicó la infraestructura urbana y la cotidianidad de la comunidad en Cuarto de Legua. La modificación en el tránsito busca evitar mayores complicaciones, facilitando tanto el flujo vehicular como el acceso de residentes, al tiempo que se desarrollan las actividades requeridas para el restablecimiento del sector.

Las autoridades hacen especial énfasis en la importancia de que los conductores circulen con prudencia, presten atención a la señalización y respeten las instrucciones de los agentes de tránsito. Esto se debe a que la orientación de la vía, ahora en doble sentido, configura una situación temporal que requiere del compromiso y colaboración de la ciudadanía para garantizar su efectividad y la seguridad de quienes circulan por el área.

La Secretaría de Movilidad, junto con la Administración Distrital, continuará supervisando la implementación de la medida y realizará los ajustes necesarios en función de las necesidades del sector, considerando las voces de la comunidad y los avances en la recuperación del territorio. Este enfoque pretende otorgar respuestas ágiles y pertinentes a los desafíos provocados por fenómenos como el sismo, que han dejado huella en la infraestructura y en la dinámica urbana de Cuarto de Legua.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué zonas de la carrera 56 aplica el doble sentido por el sismo de Cuarto de Legua?

La medida temporal de doble sentido implementada por la Secretaría de Movilidad abarca la carrera 56 específicamente entre las calles 1A y 1B, en el sector de Cuarto de Legua, según la señalización establecida. Esta decisión responde a la necesidad de facilitar la movilidad de los habitantes luego del sismo del 10 de agosto.

¿Hasta cuándo estará vigente el cambio vial temporal en Cuarto de Legua?

De acuerdo con la información divulgada oficialmente, el doble sentido de circulación en los tramos señalados de la carrera 56 en Cuarto de Legua estará vigente desde el 12 de septiembre de 2026 hasta el 12 de marzo de 2027, mientras continúan las labores de recuperación en la zona afectada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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