Por: Caracol TV

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La medida de pico y placa en Ibagué continúa aplicándose como parte fundamental de las estrategias establecidas para favorecer la movilidad y disminuir la congestión dentro de los principales corredores viales de la ciudad. Esta restricción está dirigida a los vehículos particulares y su organización es definida por la Secretaría de Movilidad de Ibagué. Según la autoridad municipal, el sistema asigna dos dígitos específicos de placa por cada día hábil, abarcando de lunes a viernes, y regula el tránsito según el último número de la placa de cada automóvil.

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Para el segundo semestre de 2026, la medida se aplica en jornada continua desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., cubriendo la mayor parte del perímetro urbano de Ibagué. El calendario establecido es el siguiente: lunes se restringen los vehículos con placas terminadas en 6 y 7; martes, en 8 y 9; miércoles, en 0 y 1; jueves, en 2 y 3; y viernes, en 4 y 5. Fuera de estos días, la restricción no es obligatoria, por ello sábados, domingos y festivos quedan exentos del pico y placa.

La administración municipal insiste en la importancia de que los propietarios de automóviles consulten continuamente los canales oficiales para verificar si hay modificaciones temporales o decretos especiales. Este monitoreo es clave, ya que la rotación y los decretos pueden variar en virtud de situaciones puntuales en la ciudad. Además, la Secretaría de Movilidad mantiene la llamada “hora valle”, un beneficio exclusivo para vehículos matriculados en Ibagué, que permite a estos transitar en determinados periodos aun en días de restricción, siempre bajo la reglamentación vigente.

Existen distintas excepciones contempladas por la normatividad local. Las motocicletas, los vehículos híbridos y eléctricos, los oficiales, los destinados al transporte de personas con discapacidad, los de emergencia y los de servicios públicos domiciliarios, se encuentran exentos de la medida. Pueden existir otras excepciones, pero estas deben cumplir con los requisitos específicos estipulados por la administración.

En caso de incumplir la medida, los conductores se exponen a sanciones contempladas en el Código Nacional de Tránsito: una multa correspondiente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, y la posible inmovilización del vehículo. Las autoridades recuerdan que acatar la restricción es fundamental para evitar sanciones y para que la ciudad mantenga un tránsito ágil y seguro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vehículos están exentos del pico y placa en Ibagué?

En Ibagué, la medida de pico y placa no aplica para motocicletas, vehículos híbridos y eléctricos, automotores oficiales, aquellos que transportan personas con discapacidad, coches de emergencia y vehículos de servicios públicos domiciliarios. Además, pueden existir otras excepciones determinadas por la normatividad local, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos por la administración municipal.

¿Cómo funciona la “hora valle” para el pico y placa en Ibagué?

La “hora valle” es una disposición que beneficia exclusivamente a los vehículos matriculados en Ibagué, permitiendo su circulación en determinados periodos incluso en días con restricción de pico y placa. Sin embargo, su uso está sujeto a las condiciones y reglamentaciones estipuladas por la autoridad local, de acuerdo con lo señalado por la Secretaría de Movilidad de Ibagué.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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