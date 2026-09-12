Por: VALORA ANALITIK

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Este domingo 13 de septiembre se pondrá en marcha el desmonte del antiguo puente vehicular de la avenida Carrera Séptima con calle 100. Con el inicio de la obra, el paso entre las carreras séptima y novena A quedará deshabilitado.

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La estructura será demolida para dar entrada a una nueva de 461 metros de longitud, que contará con cuatro carriles y tres pasos deprimidos. Esto permitirá conectar la troncal de la avenida Carrera 68 de TransMilenio con el corredor de la Carrera Séptima.

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Además, el nuevo puente trae consigo aisladores sísmicos para garantizar la seguridad de la ciudadanía y de la infraestructura.

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De acuerdo con María Fernanda Ortiz, secretaria distrital de Movilidad, el proyecto será un paso clave para transformar el tránsito en este punto de la ciudad. La funcionaria también indicó que, teniendo en cuenta las afectaciones que puede generar la obra, se está trabajando para que las personas puedan movilizarse de “manera segura” y con “alternativas claras”.

El desmonte del puente se ejecutará mediante hilo diamantado para evitar generar vibraciones y grietas en las estructuras aledañas.

Respecto al plan de movilidad, una vez se inicie con este proceso, en el día se mantendrán dos carriles de circulación por sentido sobre la Séptima; mientras que en la noche se habilitará solo un carril por sentido.

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