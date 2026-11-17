Por: El Espectador

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El Ministerio de Educación, liderado por la ministra Ilva Myriam Hoyos, comunicó a través de sus canales oficiales que solicitó al Ministerio de Hacienda una reducción de COP 386.173 millones para el presupuesto de inversión en 2026. Esta solicitud, según Hoyos, se enmarca en una serie de estrategias de austeridad y ajuste de gasto público, con el propósito de que los fondos asignados a la educación se administren con responsabilidad y en beneficio directo del sector. La ministra afirmó que "estamos haciendo todo para que el esfuerzo de austeridad empiece por nuestra casa", refiriéndose al propio Ministerio.

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De acuerdo con la información emitida por la cartera, ya se realizó una primera reducción por COP 13.341 millones, amparada en el Decreto 1585, y quedan pendientes otros COP 372.832 millones para un próximo ajuste. La entidad además identificó COP 11.726 millones adicionales que podrían incorporarse a este proceso de recorte presupuestal. Entre las acciones tomadas, se expidió la Circular 054 de 2026, que estableció lineamientos para el control y autorización de comisiones de servicio y desplazamientos de funcionarios, como una forma de contener el gasto.

El efecto de estas decisiones es visible en las cifras que compartió el Ministerio: el número de comisiones bajó de 422 mensualmente, entre enero y julio, a apenas 119 entre agosto y octubre, lo que representó una disminución del gasto mensual de COP 440 millones a COP 131 millones. Además, respecto a la contratación por prestación de servicios, la cartera reportó que pasó de celebrar 795 contratos por COP 88.000 millones en el primer periodo del año, a solo siete contratos en los meses siguientes.

La ministra enfatizó que la meta de estos recortes no es afectar la calidad ni la cobertura educativa, sino priorizar inversiones y optimizar recursos para garantizar el derecho a la educación. Sin embargo, las reacciones en el sector educativo no se hicieron esperar. Jennifer Pedraza, senadora de Dignidad y Compromiso, criticó que el recorte afectaría la dignificación docente, la jornada escolar y la calidad de la educación superior, mencionando cifras puntuales que se verían impactadas. Por otra parte, Daniel Rojas Medellín, exministro de Educación en el Gobierno Petro, calificó la medida como un "atentado sin precedentes" que pondría en riesgo programas destinados a la niñez y juventud. Martha Alfonso, de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), advirtió que se podrían cancelar hasta nueve proyectos, incluyendo temas de ascenso y reubicación salarial para maestros.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectará el recorte presupuestal a la educación en Colombia para 2026?

De acuerdo con las fuentes citadas, el recorte presupuestal propuesto por el Ministerio de Educación generó preocupación entre líderes del sector, quienes aseguran que podría impactar negativamente en aspectos como la dignificación docente, la jornada escolar y la calidad de la educación superior. Aunque la ministra aseguró que la prioridad es optimizar recursos sin reducir cobertura o calidad, actores como Fecode y congresistas advierten la posible cancelación de proyectos y limitaciones en programas clave.

¿Qué medidas de austeridad ha implementado el Ministerio de Educación según la ministra Ilva Myriam Hoyos?

Según lo informado por la ministra Ilva Myriam Hoyos, entre las medidas de austeridad adoptadas están la reducción de presupuesto de inversión, el control de comisiones de servicio y desplazamientos de funcionarios a través de la Circular 054 de 2026, y una drástica disminución en la contratación por prestación de servicios. Estas acciones buscan garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente, de acuerdo con el comunicado oficial de la cartera.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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