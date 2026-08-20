Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En Tolima, la situación por incendios forestales se agravó en apenas un día, de acuerdo con el último balance de autoridades del departamento. Los organismos de socorro reportaron este jueves 20 de agosto de 2026 que los incendios activos aumentaron de dos a 16 en tan solo 24 horas, afectando a 13 municipios. Esa realidad ha obligado a una acción urgente y coordinada de los equipos de emergencia, con apoyo de la Fuerza Pública, mientras continúa el monitoreo permanente ante el nivel de alarma.

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El reporte detalla que Chaparral, Carmen de Apicalá y Villahermosa son los municipios más afectados, con dos incendios activos cada uno, enfrentando simultáneamente varias emergencias. Además, las llamas aún persisten en Alvarado, Suárez, Armero-Guayabal, Ortega, Melgar, Rovira, Mariquita, San Luis, Coyaima y Coello, donde hay un incendio activo por municipio. Esta concentración y dispersión de brotes hace aún más complejo el trabajo de las autoridades y resalta una vulnerabilidad crítica en toda la región.

El Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) mantiene la alerta roja, el nivel más alto de peligrosidad, en Natagaima, Alvarado, Carmen de Apicalá y Suárez por amenaza inminente de incendios de cobertura vegetal. Las autoridades departamentales reiteraron su compromiso de no bajar la guardia hasta que mejoren las condiciones climáticas, advirtiendo que las jornadas secas actuales favorecen la expansión del fuego sobre amplias zonas del Tolima.

Cortolima —la Corporación Autónoma Regional del Tolima— señaló que la situación podría empeorar debido a las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, que incrementa tanto el calor como la presión sobre fuentes hídricas. Según sus datos, existe una alta probabilidad de que El Niño llegue a una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre de este año y que los efectos negativos se mantengan, por lo menos, hasta el primer trimestre de 2027. Ante este escenario, la autoridad ambiental recordó que desde el 28 de mayo de 2026 rige la resolución 3426, que prohíbe todas las fogatas, incluidas las recreativas, así como las quemas a cielo abierto y las llamadas 'quemas controladas', tanto en zonas rurales como en áreas urbanas. La provocación de incendios es considerada un delito ambiental y puede acarrear sanciones tanto penales como administrativas, según la normativa vigente. En caso de identificar un incendio o señales de conato, la ciudadanía debe reportarlo de inmediato a la línea 313 293 4649 del Centro de Monitoreo de la Gobernación del Tolima.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles municipios del Tolima están en alerta roja por incendios forestales?

De acuerdo con información reportada por los organismos de socorro y el Ideam, los municipios de Natagaima, Alvarado, Carmen de Apicalá y Suárez figuran actualmente en alerta roja debido a la alta amenaza de incendios de cobertura vegetal en Tolima.

¿Qué prohíbe la resolución 3426 del 28 de mayo de 2026 frente a los incendios en Tolima?

Según lo informado por Cortolima, la resolución 3426 prohíbe todo tipo de fogatas (incluso las recreativas), quemas a cielo abierto y 'quemas controladas' en zonas rurales y urbanas del departamento. La violación de estas restricciones constituye un delito ambiental, con posibles sanciones penales y administrativas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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