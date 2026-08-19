Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La Gobernación del Tolima, bajo la administración de Adriana Magali Matiz, oficializó nombramientos en distintos niveles institucionales, moviendo fichas claves al frente de asuntos como el desarrollo agropecuario, la seguridad, la salud, la inclusión social y la comunicación con alcaldes. De acuerdo con la información divulgada por la Gobernación, algunos de los nuevos funcionarios llegan con experiencia previa en el sector público, mientras que otros tienen una trayectoria técnica en áreas especializadas que serán fundamentales en sus nuevas funciones.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los nombramientos principales destaca Juan Camilo García Fernández, quien asume la secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria. García Fernández es ingeniero agroindustrial y magíster en Gestión Estratégica de Información y Transformación Digital de la Universidad del Rosario, además de acumular más de nueve años de experiencia en ámbitos tanto agropecuarios como públicos. Su rol será liderar los proyectos y políticas que afectan el campo y la seguridad alimentaria en el Tolima.

En temas de seguridad y gobernabilidad, Alison Amaya Reyes se convierte en la nueva secretaria del Interior del departamento. Es administradora pública y especialista en Derecho Administrativo y Proyectos de Desarrollo, con antecedentes en la Secretaría de Salud del Tolima, donde fortaleció procesos hospitalarios y de atención. Por su parte, Mario Pérez ahora dirigirá la Seguridad del departamento. Pérez, abogado y magíster en Mediación y Resolución de Conflictos de la Universidad Europea del Atlántico, ha ocupado cargos en el Ministerio del Interior, la Contraloría de Bogotá y la Superintendencia de Notariado y Registro.

El área rural también se renovó con el ingreso de Angélica Rocío Tovar como directora de Desarrollo Agropecuario y Rural. Tovar es administradora de empresas agropecuarias, especialista en Pedagogía y Talento Humano, y suma más de 25 años de experiencia en el sector cafetero, la cooperación internacional y la formación técnica.

En el frente social, Diana Carolina Córdoba, exgestora social y funcionaria en planeación y promoción empresarial, asumió la Dirección de Asuntos Vulnerables en la Secretaría de Inclusión Social. Erika Johanna Caballero Camelo quedó a cargo de la Dirección de Prestación de Servicios de Salud, respaldada por su formación en Enfermería y su especialización en auditoría y administración del sector salud. Finalmente, Jesús Alberto Carvajal Duque retorna a la gerencia de la Fábrica de Licores del Tolima, y Elvia María Garzón Pacheco toma la coordinación de la comunicación con los 47 alcaldes municipales. Todos estos funcionarios ya empezaron a ejercer sus nuevas responsabilidades, marcando un giro en el equipo de gobierno departamental.

¿Quiénes son los nuevos funcionarios de la Gobernación del Tolima en el gobierno de Adriana Magali Matiz?

Los recientes movimientos realizados incluyen a Juan Camilo García Fernández en Desarrollo Agropecuario, Alison Amaya Reyes en la Secretaría del Interior, Mario Pérez en Seguridad, Angélica Rocío Tovar en Desarrollo Agropecuario y Rural, Diana Carolina Córdoba en Asuntos Vulnerables, Erika Johanna Caballero en Prestación de Servicios de Salud, Jesús Alberto Carvajal Duque en la gerencia de la Fábrica de Licores y Elvia María Garzón Pacheco en la coordinación de la Oficina de Alcaldes, de acuerdo con información oficial de la Gobernación.

¿Cuáles son las funciones de la Secretaría del Interior del Tolima y qué perfil tiene su nueva titular?

La Secretaría del Interior del Tolima se encarga de temas de gobernabilidad y seguridad en el departamento. Su nueva titular, Alison Amaya Reyes, es administradora pública y especialista en Derecho Administrativo y Proyectos de Desarrollo, y aporta experiencia previa tanto en áreas administrativas como en procesos de fortalecimiento del sector salud regional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.