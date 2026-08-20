Por: El Espectador

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Las montañas del municipio de La Calera, en Cundinamarca, vuelven a ser protagonistas por su biodiversidad tras la reciente confirmación de la presencia de un oso andino y su cría en la zona. De acuerdo con información de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), cámaras trampa instaladas en las partes altas del municipio capturaron imágenes inéditas de estos ejemplares. El monitoreo, que comenzó el 13 de junio a raíz de reportes de la comunidad sobre la posible presencia de la especie, permitió ubicar tres cámaras enfocadas en identificar patrones de uso del hábitat, conectividad ecológica y disponibilidad de alimento.

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Al revisar los equipos el 31 de julio, la entidad halló que una de las cámaras, colocada a cerca de 3.200 metros sobre el nivel del mar, había registrado al oso de anteojos (nombre científico: Tremarctos ornatus) junto a su cría. Según lo observado, los animales utilizan principalmente las zonas mejor conservadas de la montaña, donde la institución también constató una oferta considerable de fuentes de alimento. Estos registros ayudan a confirmar que estos ecosistemas siguen siendo vitales para la conservación de la especie, tal como lo señaló Magdala Iregui, directora técnica de Biodiversidad de la CAR: “La presencia del oso y su cría en este sector demuestra que estos ecosistemas siguen siendo utilizados por la especie”.

No obstante, el monitoreo reveló otra preocupación para la autoridad ambiental: las cámaras captaron perros cruzando ocasionalmente los mismos corredores naturales, un factor de presión adicional para la fauna silvestre, motivo por el que la CAR anunció que prolongará la vigilancia activa en la zona.

El avistamiento del oso y su cría ocurre en medio de reportes de la comunidad sobre presuntos ataques a ganado. Sin embargo, la CAR fue enfática: hasta el momento "no existe evidencia que permita atribuir esos episodios al oso registrado junto a su cría". La entidad mantiene abiertas las investigaciones alrededor de estos hechos y adelanta procesos de sensibilización con familias afectadas, para evitar atribuciones prematuras y reducir posibles conflictos entre las actividades productivas y la fauna local.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa un debate importante para la región: el avance de la frontera agrícola y la suburbanización sobre los ecosistemas altoandinos, que reduce corredores biológicos y fuentes de agua. Así, mientras las cámaras siguen monitoreando a la especie, el desafío sigue siendo mantener conectados estos hábitats en medio del crecimiento de la presencia humana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante la conservación de corredores ecológicos para el oso andino?

Conservar corredores ecológicos permite que especies como el oso andino encuentren rutas seguras para desplazarse, alimentarse y reproducirse. Según la CAR, la conectividad entre estos hábitats es clave no solo para la supervivencia del animal, sino también para la protección de ecosistemas estratégicos y fuentes de agua, en riesgo debido al avance de actividades humanas en áreas naturales.

¿Existen pruebas de que los osos andinos atacan ganado en La Calera?

De acuerdo con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, hasta la fecha no hay evidencia que relacione al oso andino y su cría registrados en las cámaras con los reportes recientes de ataques a ganado en la zona. La autoridad ambiental continúa investigando estos hechos y recomienda no atribuir responsabilidades sin respaldo técnico suficiente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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