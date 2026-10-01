Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

En la mañana del jueves 1 de octubre de 2026, la movilidad en Bogotá sufrió una afectación considerable, específicamente sobre la avenida Caracas con calle 33 sur, debido a un accidente de tránsito registrado en ese punto. Según información divulgada por la Alcaldía de Bogotá, hacia las 7:00 a. m. se presentó un siniestro vial en la localidad de Rafael Uribe, involucrando a un taxi y a un motociclista. Las autoridades de tránsito se movilizaron hacia el lugar de los hechos con el fin de atender la emergencia y organizar el flujo vehicular, mientras que la ciudadanía fue alertada sobre los retrasos y modificación en las rutas de transporte público, en particular del sistema TransMilenio, que atraviesa uno de sus principales corredores en la zona afectada.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información oficial, el accidente tuvo consecuencias inmediatas en la movilidad de la capital. Los usuarios reportaron retrasos al sur de la ciudad, ya que la avenida Caracas es una de las principales arterias por donde circula un importante flujo de vehículos particulares y públicos, incluido TransMilenio, sistema de transporte masivo de Bogotá. Las unidades de tránsito fueron desplegadas para garantizar la atención adecuada de los implicados y restablecer el orden vial lo más pronto posible, siguiendo los protocolos habituales ante siniestros de este tipo.

Este tipo de incidentes evidencia la compleja situación de movilidad que se vive a diario en Bogotá. La ciudad ha realizado intervenciones para mejorar la infraestructura vial, como lo demuestra el dato entregado por la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), que ya reporta más de un millón de metros cuadrados de vías y espacios públicos intervenidos durante 2026. No obstante, los accidentes y las obras de rehabilitación continúan representando retos significativos, pues obligan a realizar cierres y desvíos temporales como el del vagón 2 en la estación San Façon - carrera 22 de TransMilenio.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores y usuarios del sistema para que consulten el estado de las vías antes de salir y así evitar mayores retrasos, especialmente ante situaciones imprevistas como accidentes de tránsito o intervenciones en el espacio público.

¿Cómo afectó el accidente en la avenida Caracas con calle 33 sur la movilidad en Bogotá este 1 de octubre?

El accidente en la avenida Caracas con calle 33 sur generó retrasos y modificaciones en las rutas de TransMilenio y otros medios de transporte, debido a que este corredor es uno de los ejes principales del tráfico en la ciudad. Las unidades de tránsito debieron intervenir y gestionar el flujo vehicular para minimizar la congestión y restablecer la normalidad.

¿Qué labores realiza la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) en Bogotá?

La Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) es responsable de intervenir las vías y el espacio público en Bogotá para mantenerlas en buen estado. Según información oficial, durante 2026 se ha superado el millón de metros cuadrados intervenidos, lo que implica mejoras en infraestructura, aunque estos trabajos pueden implicar cierres y desvíos temporales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z