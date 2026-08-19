Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El clima en Bogotá es siempre un asunto relevante para quienes habitan y se desplazan en la ciudad, especialmente cuando las condiciones del tiempo pueden incidir en los planes diarios. En ese sentido, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) entregó su reporte para el jueves 20 de agosto de 2026, resaltando los aspectos más importantes que permitan a la ciudadanía programar sus actividades y evitar inconvenientes asociados al clima, de acuerdo con la información publicada por el propio IDIGER.

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Según este reporte oficial, para el inicio del día se espera que Bogotá experimente tiempo seco durante la madrugada, con cielos semicubiertos y una temperatura mínima cercana a los 10°C. Esta condición es relevante para quienes acostumbran a movilizarse a primeras horas o tienen actividades al aire libre, ya que, pese al cielo parcialmente nublado, no se prevé precipitaciones en ese momento. A medida que avance la mañana, las condiciones seguirán siendo secas, aunque con predominio de nubosidad. Se menciona que el cielo estará entre parcial y mayormente nublado, panorama que suele caracterizar el clima de la ciudad en muchos días del año.

Para quienes requieren información constante sobre el estado del tiempo en Bogotá, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) pone a disposición sus datos oficiales mediante plataformas digitales, permitiendo consultar en tiempo real la evolución de las condiciones meteorológicas. Además, gracias a los recursos proporcionados por Mapas Bogotá, cualquier persona puede revisar fácilmente el pronóstico de lluvias. Basta con ingresar al sitio mapas.bogota.gov.co, seleccionar en el costado derecho el ícono de mapa y acceder a la opción "lluvias" bajo la categoría de "otros mapas". Esto puede hacerse desde computadores, celulares o tabletas, facilitando así la planeación del día con información actualizada y personalizada, ya que incluso es posible digitar la dirección específica para evaluar si está lloviendo en un sector determinado.

La importancia de estos recursos digitales, como enfatizan los datos de IDIGER y SAB, radica en la prevención y gestión de riesgos, permitiendo mitigar el impacto que un cambio repentino en las condiciones meteorológicas puede tener en la rutina y seguridad de los ciudadanos capitalinos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá desde dispositivos electrónicos?

Usted puede consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá a través de Mapas Bogotá, accediendo al sitio web mapas.bogota.gov.co desde celular, computador o tableta. Allí, es posible seleccionar el tipo de mapa de lluvias y buscar la dirección deseada, lo que le permitirá saber en tiempo real si está lloviendo en esa ubicación específica, según el Sistema Alerta Bogotá.

¿Qué es el IDIGER y cuál es su función en el clima de Bogotá?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) es la entidad oficial encargada de monitorear, reportar y divulgar el estado del clima en Bogotá. Su labor principal consiste en ofrecer alertas e información precisa para facilitar la prevención de riesgos relacionados con el clima y garantizar la seguridad de los ciudadanos ante eventos meteorológicos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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