Por: Portal Bogotá

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Ingreso Mínimo Garantizado: pagos de agosto ya están en marcha

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El programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG), liderado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) de Bogotá, inició oficialmente la entrega de los pagos correspondientes al mes de agosto, según información difundida por la administración distrital. Esta estrategia beneficia a hogares y personas de la ciudad que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida mediante transferencias monetarias directas.

De acuerdo con la SDIS, durante el mes de agosto serán más de 175.000 hogares los que recibirán estos apoyos económicos, abarcando componentes como pobreza extrema, primera infancia y educación. Además, el programa contempla a más de 114.000 personas individuales pertenecientes a los componentes de jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad, incluyendo también a quienes residen en pagadiarios y han sido seleccionados como beneficiarios.

En el marco del Mes del Envejecimiento y la Vejez, la Secretaría enfatizó que más de 92.000 personas mayores recibirán durante agosto la transferencia del componente Persona Mayor. Estos recursos económicos buscan no solo brindar respaldo económico, sino también fortalecer la autonomía y reconocer el derecho de los adultos mayores a una vejez digna, destacando la importancia de garantizar mayores oportunidades y bienestar para esta población.

Para el mes en curso, el Distrito destinará más de 45.000 millones de pesos en transferencias monetarias a través del Ingreso Mínimo Garantizado, acumulando así una inversión superior a los 345.000 millones de pesos en lo que va corrido desde 2026, según cifras de la SDIS. Este desembolso se realizará de forma escalonada, utilizando diversas billeteras digitales, entre ellas dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social. Asimismo, las transferencias que se efectúan por giro estarán disponibles para reclamarse en los puntos Efecty autorizados.

La entidad aclara que, una vez los fondos estén disponibles, las personas beneficiarias serán notificadas a través de un mensaje de texto. Para estar al tanto de cualquier novedad relacionada con el programa IMG, la Secretaría Distrital de Integración Social recomienda consultar periódicamente la página oficial www.integracionsocial.gov.co, así como las redes sociales y los demás canales institucionales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes pueden recibir el Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá?

El Ingreso Mínimo Garantizado de Bogotá está dirigido a hogares y personas que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, incluyendo diferentes componentes como pobreza extrema, primera infancia, educación, jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad. También pueden ser beneficiarias las personas que residen en pagadiarios y han sido focalizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social.

¿Cómo se notifican y reciben los pagos del Ingreso Mínimo Garantizado?

Las transferencias del Ingreso Mínimo Garantizado se entregan de manera escalonada por medio de billeteras digitales autorizadas (como dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social) y, en algunos casos, por giro a través de puntos Efecty. Una vez que el dinero está disponible, la persona beneficiaria recibe un mensaje de texto con la información para reclamar la transferencia monetaria.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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