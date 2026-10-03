El capitán Germán Miranda, quien hasta este sábado dirigía la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, fue declarado insubsistente por orden del presidente Abelardo de la Espriella, luego de la divulgación de varios audios que lo comprometerían en un presunto caso de intermediación y cobro de dinero.

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Según las grabaciones, citadas por El Tiempo, Miranda habría hablado con el comandante de Bomberos de Envigado, Luis Bernardo Morales, sobre un proceso que adelanta la Fiscalía y sobre la posibilidad de intervenir para buscar una solución jurídica.

En uno de los audios se menciona la necesidad de establecer un monto de dinero para “arreglar” el caso y coordinar contactos que permitieran revisar la investigación, añadió ese medio.

Otras grabaciones muestran al entonces director solicitando documentos y expedientes relacionados con investigaciones de la Fiscalía, la Contraloría y la Personería, agrega ese diario.

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También insiste en mantener absoluta reserva sobre esas actuaciones y pide a una colaboradora no comentar la información con otras personas.

Los audios además contienen referencias a estrategias frente al proceso judicial y expresiones despectivas hacia integrantes del sector de bomberos. Tras conocerse el contenido, el Gobierno actuó rápidamente.

El presidente De La Espriella ordenó retirar a Miranda del cargo y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó que acató la instrucción y declaró insubsistente al funcionario.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.