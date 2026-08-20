Por: Noticiero 90 minutos

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La Alcaldía de Cali proporcionó un nuevo informe oficial sobre la situación que enfrenta la ciudad tras el devastador terremoto. Según el balance entregado, hasta las 10:00 a. m. de este 20 de agosto, se han registrado 147 personas fallecidas, mientras 1.657 ciudadanos resultaron heridos y 88 más han sido rescatados entre los escombros. Asimismo, se confirmó la entrega de 139 cuerpos a sus respectivas familias, lo que da cuenta tanto de la magnitud de la tragedia como de los avances en la gestión de la emergencia, de acuerdo con la Alcaldía de Cali.

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Las cifras de personas reportadas como desaparecidas alcanzaron 47 casos. Las autoridades explicaron que este número, previamente de 56, se corrigió luego de un detallado proceso de validación y depuración de información, que incluyó cruces de datos con entidades de salud, Medicina Legal y comunicación directa con familias que notificaron desapariciones. Este procedimiento continuará desarrollándose para mantener la precisión de los datos, actualizándose conforme avancen las verificaciones, según el reporte oficial.

El impacto en la infraestructura local también ha sido considerable. Hasta el momento, los organismos responsables han procesado 8.030 reportes ciudadanos de daños en edificaciones y verificaron 998 estructuras. De estas edificaciones, 24 han colapsado en su totalidad, 177 presentan colapso parcial y 221 muestran daños estructurales. De acuerdo con la Alcaldía, esta situación ha impulsado tareas exhaustivas para el retiro de 33.320 toneladas de escombros y la realización de 14.937 evaluaciones de daños y necesidades, a través del ‘Registro Único de Focalización de Emergencias’ (RUFE).

El dispositivo de atención involucra actualmente a 1.234 personas activas que participan en actividades de levantamiento de RUFE, evaluación de estructuras, recolección de escombros, entrega de ayuda humanitaria y gestión de alojamientos temporales. El balance oficial también resalta el rescate de 181 animales como parte de la respuesta integral a la emergencia. Paralelamente, Bomberos Cali, apoyados por equipos especializados del Ejército, la Policía y la Armada, lideran operaciones sostenidas para la localización y recuperación de víctimas.

¿Cuál es el estado actual de las edificaciones dañadas tras el terremoto en Cali?

Hasta la última actualización oficial, se han verificado 998 edificaciones en Cali. De ellas, se reporta la destrucción total de 24, colapso parcial en 177 y daños estructurales en 221, según los datos procesados por la Alcaldía. Estas cifras revelan la magnitud de las afectaciones y la necesidad de intervenciones continuas.

¿Cómo evoluciona la búsqueda de personas desaparecidas tras el terremoto en Cali?

El número de personas desaparecidas fue ajustado a 47, luego de un proceso de validación con entidades de salud y Medicina Legal. Las autoridades indican que el dato se irá modificando conforme avanzan las labores de verificación y cruce de información con las familias afectadas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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