Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El incendio forestal que afecta a la zona de Cerro Gordo, en la zona media de Dapa, continúa activo y representa una seria amenaza para los sectores poblados cercanos. Según información de Noticiero 90 Minutos, el fuego ya ha consumido aproximadamente 120 hectáreas y mantiene en máxima alerta a los organismos de socorro, que se esfuerzan por impedir que las llamas lleguen hasta las viviendas. Desde hace más de 24 horas, cerca de 40 personas pertenecientes a diferentes entidades, como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, la Defensa Civil y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, han intervenido manualmente para intentar controlar el incendio.

Sigue a PULZO en Discover

Mientras el fuego sigue latente, la Fuerza Aérea ha colaborado en las labores de mitigación utilizando equipos especializados. En la mañana más reciente, según precisó Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres Departamental, se activó el protocolo aéreo denominado Bambi bucket, una maniobra que facilita la dispersión de agua desde helicópteros sobre los puntos más críticos del incendio. Este procedimiento permitió realizar más de 20 descargas, distribuyendo alrededor de 6.500 galones de agua y 5 galones de retardante en los sectores de mayor peligro identificados por los socorristas.

Pese a estos esfuerzos conjuntos entre bomberos de Cali y Yumbo, así como el soporte aéreo, los trabajos han enfrentado dificultades debido a la topografía complicada y a los fuertes vientos presentes en la zona. Estas condiciones han significado un desafío adicional, dificultando el ingreso y la acción de los equipos de emergencia, que se mantienen firmes para evitar que el fuego avance hacia áreas pobladas y cause daños mayores.

Autoridades nacionales hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que pudiera representar un riesgo de incendio a través de las líneas de emergencia: 123 de la Policía Nacional, 119 de bomberos voluntarios o 144 de la Defensa Civil. Este incendio forma parte de cuatro incidentes simultáneos en el país, de los cuales dos ya han sido controlados, mientras en Cerro Gordo la emergencia sigue en desarrollo y la vigilancia de los equipos de socorro permanece constante.

¿Cómo están combatiendo los organismos de socorro el incendio en Cerro Gordo?

De acuerdo con Noticiero 90 Minutos, los organismos de socorro emplean tanto labores manuales como aéreas. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, la Defensa Civil y el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo trabajan en tierra, mientras que la Fuerza Aérea apoya desde el aire con el protocolo Bambi bucket, realizando múltiples descargas de agua para contener las llamas.

¿Qué es el protocolo aéreo Bambi bucket y cómo contribuye al control de incendios?

El Bambi bucket es un sistema utilizado por helicópteros para cargar y soltar grandes volúmenes de agua sobre incendios forestales. Según información de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres Departamental citada por Noticiero 90 Minutos, su activación ha sido clave en la dispersión de agua y en el apoyo a los bomberos que trabajan en el interior de Cerro Gordo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.