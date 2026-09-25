Por: El Espectador

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Salomé Vásquez Sánchez, una niña de apenas dos años de edad, fue encontrada tras permanecer cinco días desaparecida. El hallazgo se produjo en una zona rural del municipio de Paime, luego de que las autoridades intensificaran su búsqueda tras el reporte de la desaparición en Ubaté, Cundinamarca. De acuerdo con la información dada a conocer, la pequeña fue vista por última vez el pasado 20 de septiembre. La operación de rescate fue liderada por el Gaula Militar Cundinamarca junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dos entidades fundamentales en la atención de este tipo de casos.

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La menor fue hallada en una vivienda de la zona rural y, posteriormente, trasladada al hospital municipal de Paime, donde se le practicó una valoración médica. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado si la niña presenta lesiones ni tampoco indicaron una fecha para su posible reencuentro con la familia. El caso genera incertidumbre, ya que tampoco se ha detallado el estado actual del hombre que la retuvo ni si ha habido alguna detención durante los operativos.

La investigación que desarrollan las autoridades apunta a que el hombre implicado, y quien habría retenido a la niña, dejó a Salomé en la vivienda poco antes de ser encontrada. Según reportaron los investigadores, posteriormente este sujeto se comunicó con un familiar para dar detalles sobre la ubicación de la pequeña. Fue esta persona quien, tras recibir la información, alertó a las autoridades y permitió que estas llegaran rápidamente al sitio donde estaba la menor.

El testimonio de la madre de Salomé agrega nuevas luces a la investigación. La mujer afirmó que tras terminar la relación con su expareja, este comenzó a amenazarla. Según declaró, el hombre le dijo que se quitaría la vida y mataría a la niña si ella no regresaba con él. Las autoridades deben esclarecer si esta persona es quien trasladó a Salomé desde Ubaté hasta Paime y qué sucedió durante los cinco días que la menor permaneció desaparecida. El Gaula Militar indicó que aún no hay claridad sobre los delitos que se investigan ni si el caso será tratado como un secuestro. Las próximas indagaciones se centrarán en los testimonios, las comunicaciones telefónicas y la ubicación de los implicados, piezas clave para esclarecer los hechos y determinar la protección adecuada para la madre y la niña.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ocurrió con Salomé Vásquez Sánchez durante los días en los que estuvo desaparecida?

Según la información disponible, Salomé fue vista por última vez el 20 de septiembre y se desconoce qué sucedió con ella durante los cinco días en los que permaneció desaparecida. Las autoridades aún deben precisar los detalles sobre su traslado y su condición en ese periodo, pues no se han revelado datos sobre posibles lesiones ni las circunstancias exactas en que fue retenida.

¿Quién es el principal sospechoso en la desaparición de la niña Salomé en Cundinamarca?

De acuerdo con el testimonio de la madre y con base en las líneas de investigación de las autoridades, el principal sospechoso sería el padre de la menor. La madre aseguró que el hombre la amenazó tras la ruptura de la relación, y la investigación busca determinar si este fue responsable del rapto y la retención de Salomé.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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