Mientras que salió a flote la nueva separación de Sergio Vega (viudo de Paula Durán), la realidad de otra relación sentimental se roba los reflectores debido a la manera en la que avanza el compromiso.

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Se trata de la situación de Juan Camilo Merlano, el reconocido corresponsal de Noticias Caracol en Washington, quien se ha encargado de compartir un punto de giro que trasciende su labor periodística habitual frente a la Casa Blanca.

El comunicador, que confirmó en 2025 su compromiso matrimonial con Karina Charry, divulgó recientemente algunas postales que dejaron en evidencia cómo avanza satisfactoriamente el proceso de la boda.

El periodista compartió algunas fotos en Cartagena con una sesión del matrimonio en marzo de 2026 con los momentos con la futura esposa, sin que se conozca la fecha exacta de la ceremonia.

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Charry, la prometida del corresponsal de Noticias Caracol, es una destacada profesional del sector financiero con quien reside en la capital de Estados Unidos.

Este anuncio marca un momento significativo en la vida personal del analista político, quien se ha consolidado como una de las figuras más respetables de la televisión colombiana en el exterior.

La propuesta de matrimonio de Juan Camilo Merlano se llevó a cabo en un escenario natural imponente dentro del estado de Arizona. Según las publicaciones realizadas por el periodista en sus redes sociales oficiales, como Instagram y X, el compromiso se selló con un emotivo “sí, para siempre” el pasado 24 de marzo de 2025.

Las imágenes difundidas por la pareja sugieren que el lugar elegido para este evento fue el Parque Nacional del Gran Cañón, aprovechando la espectacular visual de sus formaciones geológicas para entregar el anillo de compromiso.

A diferencia de Merlano, quien posee una carrera mediática y pública, Karina Charry ha construido una trayectoria sólida y exitosa en el ámbito privado de las finanzas. Charry es experta en banca de inversión y cuenta con una experiencia profesional de alto nivel en la estructuración de proyectos económicos.

Actualmente, reside en Washington D. C., donde equilibra sus responsabilidades laborales con una formación académica de excelencia en una de las instituciones más prestigiosas del sistema educativo estadounidense.

En el plano académico, Karina Charry se encuentra adelantando una maestría en Administración de Empresas, conocida como MBA, en la Universidad de Georgetown.

Su recorrido laboral incluye más de seis años de experiencia en la firma Pivot Banca de Inversión, desempeñándose con éxito en el cargo de gerente de estructuración.

Antes de radicarse en el exterior, Charry también sumó conocimientos en el contexto colombiano a través de pasantías en organizaciones gremiales de gran relevancia como la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán.

Por su parte, Juan Camilo Merlano no se ha quedado atrás en cuanto a preparación académica se refiere mientras ejerce su labor informativa. Recientemente, el periodista celebró su graduación con honores también en la Universidad de Georgetown, donde obtuvo el título de magíster en Gestión Política.

Esta especialización le ha permitido elevar el rigor de sus análisis sobre la agenda legislativa de Estados Unidos y los complejos procesos electorales que cubre diariamente para la audiencia de Noticias Caracol en Colombia.

La noticia del compromiso ha causado una ola de reacciones positivas y felicitaciones por parte de colegas del gremio periodístico y seguidores del informativo nacional.

Muchos destacan que la pareja ha logrado construir un proyecto de vida conjunto y estable en el extranjero, destacando cada uno en disciplinas muy exigentes pero complementarias.

La combinación entre el análisis político de Merlano y la visión estratégica financiera de Charry representa la unión de dos perfiles profesionales de alto impacto.

Este paso hacia el matrimonio simboliza la consolidación de una relación que ha madurado a la par de sus carreras internacionales. Mientras Merlano continúa reportando los hechos más relevantes de la diplomacia mundial, Charry sigue escalando posiciones en el competitivo mundo de la banca de inversión.

Ambos representan el éxito del talento colombiano que logra brillar en escenarios globales, manteniendo siempre un vínculo estrecho con sus raíces y compartiendo sus logros con el público que sigue de cerca su evolución profesional y personal.

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