Por: Gol Caracol

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Yael Trepy, delantero de tan solo 20 años del equipo italiano Cagliari, permanece hospitalizado en Cerdeña, Italia, luego de un grave accidente ocurrido mientras estaba de vacaciones en Porto Cervo, al norte de la isla. De acuerdo con el comunicado emitido por el Cagliari este martes, el joven futbolista fue ingresado en coma inducido tras estar a punto de ahogarse en una piscina. Aunque aún se desconoce la causa que motivó el infortunado accidente, el parte médico recogido por el equipo sardo indica que Trepy experimenta una mejoría en la función respiratoria, si bien el pronóstico continúa siendo reservado.

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Según la información oficial, Trepy permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de Emergencias del SS. Annunziata, bajo sedación farmacológica. Los médicos mantienen la ventilación artificial mediante intubación debido a la grave insuficiencia respiratoria detectada al momento de su ingreso. En palabras del parte médico, “Trepy… continúa bajo sedación farmacológica y con ventilación artificial mediante intubación de las vías respiratorias, con una mejoría de la función respiratoria respecto a la grave insuficiencia detectada en el momento del ingreso”.

El futbolista no presenta fiebre y sigue bajo tratamiento antibiótico, mientras los especialistas esperan consolidar la mejoría respiratoria para reducir progresivamente la sedación y poder evaluar nuevamente su respuesta clínica. A pesar del avance, el equipo médico subraya que el pronóstico sigue siendo reservado y aclara que futuras actualizaciones sobre la condición clínica de Trepy dependerán de cambios significativos en su estado de salud. Una tomografía de tórax realizada tras el accidente confirmó la presencia de una importante acumulación de líquido en los pulmones, lo que motivó la decisión de mantenerlo bajo vigilancia continua y en coma inducido.

Nacido en 2006 en Villeneuve-Saint-Georges, región francesa de Île-de-France, Trepy dio sus primeros pasos en el fútbol local antes de pasar al Créteil-Lusitanos, donde permaneció hasta 2022. Su llegada al fútbol italiano se produjo en enero de 2023, cuando se sumó a las divisiones menores del Cagliari. Destacó de inmediato en la categoría sub-18, logrando 14 anotaciones en su primera temporada completa en la isla. El salto al primer equipo llegó en enero de 2026, con un debut ante el Cremonese que no pudo ser más prometedor: Trepy marcó el gol del empate 2-2 solo cuatro minutos después de ingresar al campo, en el minuto 88 del partido.

¿Cuál es el estado de salud del futbolista Yael Trepy tras el accidente en la piscina?

De acuerdo con el comunicado oficial del Cagliari, Yael Trepy sigue hospitalizado en el SS. Annunziata de Cerdeña en coma inducido, bajo sedación farmacológica y ventilación artificial. Aunque ha mostrado una mejoría en la función respiratoria, su pronóstico permanece reservado y dependerá de la evolución clínica y de la respuesta a la reducción de la sedación.

¿Por qué mantuvieron a Yael Trepy en coma inducido y qué significa este procedimiento médico?

Los médicos decidieron mantener a Trepy en coma inducido tras detectar una grave acumulación de líquido en los pulmones, lo que comprometió gravemente su función respiratoria. El coma inducido es un procedimiento médico en el que se administra sedación profunda para proteger al cerebro y al cuerpo, facilitando la recuperación bajo vigilancia intensiva, mientras se trata la causa principal del problema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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