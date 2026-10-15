Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una estudiante de la Universidad del Tolima dio a conocer recientemente una denuncia preocupante sobre un presunto robo y amenazas que habría sufrido en el campus universitario de Ibagué. Según relató, el hecho se presentó junto al bloque número 3 de la institución cuando un hombre se aproximó y le exigió información sobre supuestas personas que estarían vendiendo drogas dentro de la universidad. De acuerdo con el testimonio de la joven, el individuo le quitó una cadena y otras joyas de oro, intimidándola a ella y a su compañero, quien también fue afectado durante el altercado.

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La estudiante, quien es parte del programa de Modelación de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería, explicó que el presunto agresor no solo la despojó de sus pertenencias, sino que además le ordenó tomar fotografías de las facultades y recoger datos sobre estudiantes que presuntamente consumían drogas en el campus. De acuerdo con su denuncia, el hombre utilizó amenazas directas para presionarla, advirtiéndole que tanto su vida como la de sus familiares estarían en peligro si ella no cumplía sus exigencias. La joven aseguró, citando su propio testimonio: "Me dijo que tenía que ir a tomarle fotos a las facultades y darle los datos de qué personas consumían dentro de la universidad".

Una vez que esta denuncia se hizo pública, surgieron otros relatos que, aunque no han sido confirmados de manera oficial, amplían el contexto de lo sucedido. Por ejemplo, comenzó a circular un mensaje adicional que describe al supuesto responsable como un hombre de contextura gruesa, vestido con un buso amarillo y una cadena plateada. En esa versión, también se indicó que el compañero de la estudiante habría sido víctima de una agresión en el cuello. Sin embargo, estos detalles no son suficientes para probar la identidad del agresor, ya que corresponden a versiones dadas por estudiantes y no por una fuente oficial.

Asimismo, otra persona manifestó haber vivido una experiencia parecida en un municipio diferente, en la que un hombre con un modus operandi semejante le habría robado un anillo de oro. Este tipo de relatos, recogidos por denuncias y testimonios anónimos, muestra la preocupación que existe por la seguridad en espacios educativos, aunque hasta el momento las autoridades no han emitido una declaración oficial sobre los hechos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sucedió exactamente con la denuncia en la Universidad del Tolima?

De acuerdo con la información obtenida de testimonios de la propia estudiante y relatos difundidos entre la comunidad universitaria, una joven habría sido despojada de sus joyas y amenazada dentro del campus por un hombre que además le exigió información sobre estudiantes supuestamente vinculados al consumo y venta de drogas. El caso ha generado inquietud, pero no hay un parte oficial de las autoridades hasta el momento.

¿Qué medidas de seguridad existen en la Universidad del Tolima ante casos de robo?

En la información disponible no se detallan medidas específicas implementadas por la Universidad del Tolima frente a situaciones de robo o amenaza en sus instalaciones. Las denuncias se deben principalmente a testimonios de estudiantes y no se mencionan acciones preventivas o reactivas por parte de las directivas o autoridades locales en el texto proporcionado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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