Por: Portal Bogotá

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En el marco de la campaña "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa", la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) ha intensificado los esfuerzos para mantener en óptimas condiciones el entorno urbano de la capital. De acuerdo con información publicada por la UAESP, se invita a los ciudadanos con muebles, escombros o enseres en mal estado a depositarlos en los Ecopuntos habilitados en diferentes localidades, del 19 al 24 de octubre de 2026. Esta iniciativa busca ofrecer alternativas claras para la adecuada disposición de residuos voluminosos que no son recogidos por los operarios regulares del servicio de aseo.

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Los Ecopuntos actúan como sitios estratégicos en los que la ciudadanía puede llevar residuos como colchones, madera, muebles, tejas, así como escombros y materiales resultantes de actividades de construcción o demolición. La UAESP reafirma que semanalmente se dispone de varios de estos puntos de recolección, facilitando el acceso en diferentes zonas de Bogotá. Según la entidad, conocer los puntos habilitados cada semana es fundamental para que los habitantes puedan coordinar la entrega y disposición de estos materiales de manera oportuna.

El propósito principal es fomentar la cultura de manejo responsable de residuos entre los residentes. La campaña "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa" subraya la importancia de separar adecuadamente los desechos, respetar los horarios y utilizar los canales oficiales para el desecho de elementos de gran tamaño o no convencionales. Así, la imagen de la ciudad mejora y se fortalece el sentido de corresponsabilidad entre las autoridades y la comunidad.

Para facilitar la interacción ciudadana y el acceso a información clara sobre el servicio público de aseo, existe la página web Aseo Bogotá. Esta plataforma digital, recomendada por la UAESP, está diseñada para que cualquier persona obtenga datos prácticos, horarios y recomendaciones para desechar basuras, escombros u otros objetos de gran tamaño. Además, allí se ofrecen consejos y normativas vigentes, promoviendo un ambiente más saludable y ordenado en cada barrio de la ciudad.

En síntesis, la disposición de residuos voluminosos es clave en la estrategia para mantener limpia la ciudad y fortalecer la convivencia urbana. La UAESP enfatiza que la participación activa de la ciudadanía es el motor principal que permite transformar los espacios públicos y garantizar un entorno óptimo para todos los habitantes de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan los Ecopuntos de recolección de escombros y muebles en Bogotá?

De acuerdo con la UAESP, los Ecopuntos en Bogotá son espacios designados en distintas localidades donde los ciudadanos pueden llevar residuos voluminosos como escombros, muebles en mal estado, colchones y madera. Estos puntos están habilitados semanalmente en diferentes zonas y su localización actualizada puede ser consultada en los canales oficiales. Su objetivo es brindar una alternativa organizada y segura para la disposición de residuos que no pueden ser recogidos por el servicio habitual de aseo.

¿Qué elementos acepta la UAESP en los Ecopuntos y cuál es su utilización correcta?

Según información de la UAESP, los Ecopuntos aceptan exclusivamente residuos voluminosos y materiales resultantes de construcción y demolición, incluyendo muebles viejos, colchones, tejas y madera. La correcta utilización implica separar estos desechos del resto de basuras, respetar los horarios informados por las autoridades y acudir a los puntos de recolección indicados en la ciudad, contribuyendo así al manejo adecuado de residuos en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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