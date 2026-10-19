Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la administración distrital reafirma su compromiso con el bienestar de los estudiantes, haciendo especial énfasis en la importancia de cuidar la visión desde las primeras etapas de la vida. De acuerdo con información de la Secretaría de Educación del Distrito (SED), las dificultades visuales en niñas, niños y adolescentes, sobre todo en la primera infancia, pueden convertirse en una barrera significativa para el aprendizaje, la participación y el desarrollo pleno de sus capacidades. Ante este panorama, la SED ha reforzado dos líneas de acción: por un lado, desarrolla actividades que promueven hábitos saludables, prevención y detección temprana de dificultades visuales, en articulación con el sector salud; y, por otro, impulsa la educación inclusiva mediante apoyos pedagógicos y ajustes razonables para estudiantes con discapacidad visual o baja visión.

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Un factor contemporáneo que preocupa es la exposición excesiva y poco regulada a las pantallas, un fenómeno que afecta a la niñez y adolescencia no solo en el ámbito del aprendizaje, sino también en su bienestar, ya que provoca fatiga visual, sequedad y molestias por el sobresfuerzo ocular. Por este motivo, la SED expidió la Resolución 1037 de 2026, en la que se establecen reglas claras para el uso de teléfonos móviles y dispositivos con pantalla en colegios oficiales y privados de Bogotá. Esta resolución establece una restricción general en el uso de estos dispositivos durante la jornada escolar, incluidas las clases y descansos, permitiendo excepciones únicamente por razones de salud, educación inclusiva o emergencias. Esta medida apunta a reducir la exposición innecesaria a pantallas, proteger el aprendizaje y la convivencia, y promover nuevas experiencias presenciales y hábitos de cuidado visual. Julia Rubiano de la Cruz, secretaria de Educación del Distrito, resalta que “hablar de salud visual en educación es fundamental porque es una condición que posibilita el aprendizaje”.

El cuidado de la visión, sin embargo, no termina en la infancia. De acuerdo con Juliana Sánchez, secretaria (e) Distrital de Integración Social, la visión también impacta la autonomía y la calidad de vida durante la adultez y la vejez. Por ello, la promoción y prevención en salud visual debe tener en cuenta las diferentes etapas de la vida, sumando tamizajes, valoraciones, acceso a gafas y adaptaciones para garantizar inclusión productiva y bienestar emocional, en particular entre poblaciones vulnerables.

Actualmente, Bogotá avanza en la formulación del Instrumento de Acción Pública en Salud Visual. Esta herramienta pretende fortalecer la gestión distrital y articular respuestas entre sectores públicos y privados, basándose en evidencia y experiencias previas, todo orientado al mejoramiento del bienestar visual de la ciudadanía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante limitar el uso de pantallas en las instituciones educativas de Bogotá?

Limitar el uso de pantallas en colegios de Bogotá, según la Resolución 1037 de 2026 de la Secretaría de Educación del Distrito, busca reducir problemas como fatiga visual, sequedad ocular y otras molestias asociadas con el exceso de exposición digital. Esta medida favorece tanto la salud física como el aprendizaje y la convivencia, especialmente entre niñas, niños y adolescentes, promoviendo hábitos saludables y experiencias de interacción social presencial.

¿Qué acciones realiza Bogotá para promover la salud visual en todas las etapas de la vida?

De acuerdo con la Secretaría de Educación y la Secretaría Distrital de Integración Social, las acciones de Bogotá incluyen promoción de hábitos saludables, campañas de prevención y detección temprana de dificultades visuales, apoyos pedagógicos, acceso a gafas y tamizajes. Además, se prepara el Instrumento de Acción Pública en Salud Visual para fortalecer la articulación y gestión entre los diferentes actores sociales y asegurar el bienestar visual desde la infancia hasta la vejez.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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