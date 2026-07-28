Perú inició oficialmente un nuevo capítulo político. Keiko Fujimori juró este 28 de julio como presidenta de la República para el periodo 2026-2031, convirtiéndose en la primera mujer elegida por voto popular para ocupar la jefatura de Estado del país. Sin embargo, la ceremonia de posesión estuvo lejos de ser tranquila y quedó marcada por las protestas de la oposición en el Congreso.

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(Vea también: Delegación de Colombia liderada por José Manuel Restrepo asiste en Perú a la ceremonia de posesión de Keiko Fujimori)

El acto se llevó a cabo durante las celebraciones por las Fiestas Patrias, en medio de un ambiente de alta polarización política que volvió a evidenciarse durante la transmisión de mando.

Keiko Fujimori asumió tras una de las elecciones más reñidas

La líder de Fuerza Popular llegó a la Presidencia luego de imponerse en la segunda vuelta electoral sobre Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, por una diferencia de 49.641 votos, uno de los márgenes más estrechos registrados en los últimos procesos presidenciales del país.

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Junto a Fujimori también tomaron posesión Luis Fernando Galarreta, como primer vicepresidente, y Miguel Ángel Torres, como segundo vicepresidente.

Ante la representación nacional, la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, dirige su #MensajeAlCongreso, de conformidad con lo establecido en el artículo 118 de la Constitución Política del Perú y el artículo 11 del Reglamento del Congreso de la República. pic.twitter.com/2ttCircdMv — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) July 28, 2026

Oposición abandonó la ceremonia en pleno Congreso

Uno de los momentos más llamativos de la jornada ocurrió cuando varios congresistas de la oposición decidieron retirarse del hemiciclo antes del primer discurso de la nueva mandataria.

Los parlamentarios salieron vestidos de negro y exhibiendo fotografías de las personas que murieron durante las protestas sociales registradas entre 2022 y 2023. Además, reiteraron sus exigencias de justicia para las víctimas y pidieron la libertad del expresidente Pedro Castillo, asegurando que no querían legitimar al nuevo Gobierno con su permanencia en la ceremonia.

Las imágenes del Congreso reflejaron la fuerte división política que enfrenta el país desde hace varios años y que ahora acompañará el inicio del nuevo mandato presidencial.

Un gobierno que arranca en medio de grandes desafíos

Pese a las manifestaciones de la oposición y a las protestas registradas en diferentes sectores de Lima, el acto protocolario continuó con normalidad y Keiko Fujimori recibió oficialmente la banda presidencial.

La nueva mandataria inicia así un periodo de cinco años en el que deberá enfrentar importantes retos en materia económica, social y de gobernabilidad, en un país que llega al cambio de mando con un escenario político altamente fragmentado y una oposición que dejó claro, desde el primer día, que mantendrá una postura crítica frente a su administración.

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