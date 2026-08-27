Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Anyili Tatiana Rivera Ramírez, una joven de 21 años, fue asesinada a tiros dentro de la casa donde vivía en el corregimiento El Billar, ubicado en zona rural de Ansermanuevo. Rivera había llegado recientemente a esa zona, buscando refugio tras el asesinato de su pareja sentimental. El fatal hecho ocurrió el lunes 24 de agosto, cerca de las 4:30 de la tarde, cuando dos hombres ingresaron a su vivienda y sin mediar palabra le dispararon repetidas veces antes de huir, de acuerdo con la información publicada por El Diario.

Sigue a PULZO en Discover

Las primeras indagaciones de la policía revelan la brutalidad y frialdad del ataque. Al llegar al lugar, los uniformados hallaron a Anyili con varias heridas provocadas por arma de fuego. Funcionarios de criminalística de la Sijín —Seccional de Investigación Judicial y Criminal de la Policía Nacional— realizaron la inspección técnica del cadáver y posteriormente trasladaron su cuerpo a Medicina Legal de Cartago, donde se llevarían a cabo los procedimientos forenses necesarios. Hasta el momento, las autoridades continúan en la búsqueda de los responsables y no se ha confirmado la identidad de los atacantes.

El contexto de este crimen es aún más preocupante por los antecedentes inmediatos. Solo 22 días antes, Duván Andrés Puerta, pareja sentimental de Anyili y también de 21 años, había sido asesinado igualmente a tiros en la vereda La Hondura. Según lo relatado, ambos habían recibido advertencias para que abandonaran la zona, lo que muestra la presión y amenaza constante bajo la que vivían. El día en que mataron a Duván, Anyili logró escapar y, en un intento por resguardarse, se trasladó a El Billar. Sin embargo, el cambio de residencia no fue suficiente para proteger su vida.

Las autoridades mantienen abierta la investigación sobre si ambos asesinatos están vinculados y quiénes son los responsables directos de la muerte de Anyili Tatiana Rivera Ramírez. Por el momento, los móviles y autores materiales de estos crímenes siguen sin aclararse.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Anyili Tatiana Rivera Ramírez y por qué su caso ha sido noticia?

Anyili Tatiana Rivera Ramírez era una joven de 21 años oriunda del corregimiento El Billar, en la zona rural de Ansermanuevo, que recientemente había llegado a esa localidad buscando refugio. Su caso ha sido noticia porque fue víctima de un homicidio a tiros dentro de su propio domicilio, solo 22 días después del asesinato de su pareja, Duván Andrés Puerta, en hechos similares.

¿Qué es la Sijín y cuál fue su función en este caso?

La Sijín, es la Seccional de Investigación Judicial y Criminal de la Policía Nacional. En este caso, los funcionarios de criminalística de la Sijín realizaron la inspección técnica del cuerpo de Anyili Tatiana Rivera Ramírez y coordinaron el traslado del cadáver a Medicina Legal de Cartago para los procedimientos legales correspondientes.

¿Quiere contar su historia o denunciar un caso? En Bajo Sospecha lo escuchamos

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En nuestro pódcast judicial Bajo Sospecha, de Pulzo.com, abrimos el micrófono para relatos reales, experiencias que inspiran, momentos que marcaron su vida o situaciones dolorosas que podrían ayudar a otros. Si quiere compartir su testimonio puede ingresar a este link ( https://www.pulzo.com/campanas/k1iYlBVj1unvFuw)