Por: EL PILON SA

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El reciente fallecimiento de Fabio Torres, reconocido estratega publicitario y empresario vallenato, ha generado profunda consternación en la comunidad, especialmente por las circunstancias en que se produjo su deceso. Este suceso se suma a otras pérdidas significativas en Valledupar en los últimos tiempos. El 2 de febrero de 2023, el empresario Nico Arredondo murió por un infarto agudo de miocardio, y el 21 de mayo de 2024 Omar Geles, juglar vallenato, falleció en condiciones similares. Estas coincidencias han llevado a cuestionar la preparación de Valledupar para enfrentar emergencias cardiacas y su cumplimiento de los estándares legales para ser considerada una ciudad cardioprotegida.

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Las directrices internacionales más reconocidas, como las del Consejo Europeo de Resucitación y las guías de la American Heart Association (AHA, Asociación Americana del Corazón), establecen la importancia estratégica de ubicar desfibriladores externos automáticos (DEA) en lugares de alta concurrencia. Así, en casos de paro cardíaco, aumenta la posibilidad de una intervención efectiva y oportuna. En respuesta a estas recomendaciones, el Congreso de la República promulgó la Ley 1831 el 2 de mayo de 2017, que exige que espacios públicos y privados con gran concentración de personas, como conjuntos residenciales, colegios, centros comerciales y escenarios deportivos, cuenten con DEA accesibles y se promueva su correcto uso.

El desfibrilador externo automático es un dispositivo médico portátil que utiliza electrodos para administrar impulsos eléctricos a través del pecho, con la finalidad de detener la fibrilación ventricular y permitir la normalización del ritmo cardiaco. Este equipo puede representar la diferencia entre la vida y la muerte en caso de un paro cardíaco. Sin embargo, el acceso al equipo no es suficiente. La capacitación es fundamental. Por ejemplo, en Vancouver, Canadá, el 80 % del personal no profesional sabe usar el DEA y aplicar reanimación cardiopulmonar (RCP) efectiva. En Colombia, en contraposición, solo cerca del 30 % del personal de salud posee estas competencias.

De acuerdo con el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), las enfermedades isquémicas del corazón fueron la principal causa de mortalidad en 2025, al registrar alrededor de 93 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Estos datos reflejan el alto impacto de las patologías cardíacas en Colombia y refuerzan la urgencia de contar con personal entrenado y equipos adecuados en espacios residenciales, donde podrían ocurrir emergencias imprevistas como la de Fabio Torres.

En conclusión, disponer de medidas efectivas y equipos de reanimación puede salvar vidas. La Ley 1831 de 2017 está vigente, pero su implementación requiere acciones concretas de las autoridades locales. Valledupar tiene el reto de avanzar hacia una ciudad verdaderamente cardioprotegida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Ley 1831 de 2017 y cómo protege contra emergencias cardíacas en Colombia?

La Ley 1831 de 2017 exige que lugares con alta afluencia, como conjuntos residenciales, colegios y escenarios deportivos, cuenten con equipos desfibriladores externos automáticos (DEA) y faciliten el acceso y capacitación para su uso. Esta medida busca que se intervenga oportunamente ante paros cardíacos, aumentando las probabilidades de supervivencia en espacios públicos y privados del país.

¿Por qué es crítica la capacitación en el uso de desfibriladores externos automáticos (DEA)?

La capacitación en el uso de desfibriladores es fundamental porque no basta con tener el dispositivo disponible; es necesario que las personas sepan aplicarlo correctamente junto con técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP). Según el artículo, en lugares donde más personas están entrenadas, como Vancouver, las tasas de supervivencia aumentan considerablemente, a diferencia de Colombia, donde esa formación sigue siendo limitada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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