Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los incendios forestales recientes en el Tolima dejaron profundas consecuencias no solo sobre el ambiente y los cultivos, sino también sobre la vida de cientos de animales, esenciales para el sustento de familias campesinas. De acuerdo con la información disponible, la organización Muleros Tolima, encabezada por Johana Ovalle y César Augusto Calderón, suspendió sus actividades habituales de turismo ecuestre para dedicarse a mitigar la crisis en San Luis. Desde el 14 de agosto, han concentrado sus esfuerzos en reunir, transportar y entregar alimento dirigido a bovinos y equinos que se quedaron sin fuentes de nutrición tras la emergencia ambiental.

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En tan solo 13 días, lograron movilizar cerca de 15 toneladas de insumos como heno, salvado, silo de maíz, concentrado, melaza y sal, los cuales han sido distribuidos entre las familias afectadas, de acuerdo con Muleros Tolima. El centro de acopio se ubica en la vereda El Tomín, desde donde se organizan y despachan los insumos a varias zonas rurales, literalmente salvando la vida de animales en comunidades como Guacimito, Contreras, La Cabuya, Chicualí, Tomogó, entre otras. Se ha dado prioridad a familias vulnerables, incluyendo madres cabeza de hogar, adultos mayores y personas con discapacidad, cuya subsistencia depende del trabajo de sus animales.

La magnitud del daño no ha sido solo alimentaria. La exposición prolongada al humo dañó la salud de varios animales. Según la Clínica de Grandes Animales de la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá), el 50 % de los equinos evaluados presentaba afecciones respiratorias y pulmonares severas. Muchos de estos caballos fueron esenciales para transportar agua y herramientas en medio de la emergencia, enfrentando riesgos adicionales. Gracias al trabajo conjunto con profesionales veterinarios, se han realizado cuatro jornadas de bienestar animal, entregando medicamentos y tratamientos a equinos y bovinos.

La movilización solidaria trascendió Tolima. Influenciadores y profesionales de Caquetá, Antioquia, el Eje Cafetero, Cundinamarca y Santander, junto a organizaciones como Fundación Bulls Colombia, Acaime Salento y Equisure Colombia, han sumado insumos, donaciones y atención veterinaria. El médico veterinario Felipe Morales, de Ibagué, también apoyó con sueros y jornadas de hidratación. Esta red de apoyo ha resultado crucial mientras las instituciones estatales responden.

Sin embargo, la respuesta institucional ha sido cuestionada. De acuerdo con Johana Ovalle, aunque la Gobernación del Tolima declaró calamidad pública el 13 de agosto, el Ministerio de Agricultura solo anunció un plan de contingencia el 24 de agosto. Esta demora, sumada al aumento de precios de insumos, elevó la presión sobre las familias. Ante este contexto, la solidaridad ciudadana ha sido indispensable para mantener la alimentación y el bienestar de los animales, que representan el principal sustento en muchas zonas rurales de San Luis.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectaron los incendios forestales en Tolima la salud de los animales campesinos?

Los incendios en Tolima no solo destruyeron cultivos y potreros, también dañaron la salud de varios animales que son esenciales para el trabajo agrícola de las familias. Según la Clínica de Grandes Animales de la Universidad Nacional de Colombia, el 50 % de los equinos evaluados presentaron problemas respiratorios y pulmonares severos, causada por la exposición prolongada al humo durante la emergencia.

¿Qué apoyo ha recibido Muleros Tolima para ayudar a familias y animales afectados en San Luis?

Muleros Tolima ha contado con el respaldo de ciudadanos, influenciadores y organizaciones de varias regiones, quienes colaboraron con insumos, donaciones y atención veterinaria. También la Clínica de Grandes Animales de la Universidad Nacional de Colombia y el médico veterinario Felipe Morales han llevado jornadas de atención y tratamientos a equinos y bovinos, resultando clave mientras llega la ayuda institucional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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