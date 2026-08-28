Por: Portal Bogotá

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La cultura en Bogotá sigue expandiéndose gracias a iniciativas que buscan descentralizar el acceso al arte y brindar oportunidades a creadores en diferentes sectores de la capital. Una de estas apuestas es el programa ‘Más Cultura Local’, gestionado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), que desde junio abrió la Invitación Cultural Arte en Movimiento. Este proyecto tiene la meta de repartir recursos entre los artistas, fomentar que sus obras lleguen a distintos rincones de las localidades y consolidar un circuito donde el arte circule libre y de manera inclusiva, según información suministrada en los canales oficiales de Idartes.

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La estrategia se materializa especialmente en la localidad de Suba, donde se realizará una jornada de presentaciones artísticas gratuitas este domingo 30 de agosto desde la 1:00 de la tarde en la Plazoleta del Portal de Suba, un punto estratégico gracias a su conectividad a través de TransMilenio, de acuerdo con la agenda publicada por Idartes y el programa Más Cultura Local. La programación también se extiende a localidades como Bosa, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño, promoviendo la llegada de nuevas expresiones culturales a barrios no convencionales y espacios abiertos.

Se destaca el trabajo conjunto entre Más Cultura Local y la Subdirección de Equipamientos de Idartes, especialmente con los Escenarios Móviles, una plataforma que facilita que los ganadores de la Invitación Cultural lleguen a público diverso y en distintos puntos de la ciudad. El escenario móvil María Mercedes Carranza será el encargado de acoger, en Suba, las actuaciones de Mao Escobar y su Rolos Band (música en vivo), la compañía Corporeus Danza con su obra interdisciplinaria "El Color de Nuestras Voces", el grupo juvenil Máscara Teatro con “Volveremos” y Astarte teatro, que ofrecerá “La Isla de los Monstruos”.

Todos los seleccionados no solo reciben estímulo económico, sino también acompañamiento técnico y administrativo por parte de Idartes. Así, fortalecen sus propuestas y logran integrarse en un circuito de circulación efectiva, con programación abierta y entrada libre para los asistentes. Este modelo ayuda a fortalecer el ecosistema cultural y fomenta la sostenibilidad de la escena artística en Bogotá.

Las agendas completas y más información sobre próximos eventos pueden consultarse a través de las redes sociales oficiales, como Instagram y Facebook, de acuerdo con los canales institucionales mencionados en el artículo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación de Arte en Movimiento para Suba y otras localidades de Bogotá?

Según el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), Arte en Movimiento llevará presentaciones gratuitas a Suba en la Plazoleta del Portal de Suba el 30 de agosto de 2026 entre la 1:00 p.m. y las 6:00 p.m., e incluye actuaciones musicales, de danza y teatro. Además, la iniciativa se extiende a otras localidades como Bosa, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño, con agendas disponibles en las redes sociales institucionales.

¿Cómo funciona el programa Más Cultura Local y qué beneficios entrega a los artistas?

El programa Más Cultura Local, gestionado por Idartes, fomenta la descentralización cultural entregando estímulos y acompañamiento técnico-administrativo a los artistas ganadores de convocatorias como Arte en Movimiento. Esto permite que los proyectos seleccionados accedan a plataformas de circulación real, con programación pública y gratuita en varios sectores de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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