Por: CENET

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La Asamblea General de Confecámaras, entidad que agrupa a las Cámaras de Comercio en Colombia, tomó decisiones relevantes para el futuro inmediato del sector empresarial del país. En la reciente sesión, se eligió la nueva Junta Directiva, que asumirá el cargo a partir del 1 de enero de 2027, y se definió que la ciudad de Pereira será la sede del Congreso Anual durante el primer semestre del próximo año, de acuerdo con información oficial de Confecámaras.

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La nueva Junta Directiva estará compuesta por representantes de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Amazonas, Tunja, Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Chocó, Cali, Cartago, Tumaco, Barranquilla, Santa Marta, Sincelejo, Bucaramanga, Barrancabermeja y Cúcuta. Esta integración asegura la participación de voces provenientes de distintas regiones del país y de diversos sectores empresariales. Según Nicolás Botero-Páramo, presidente de Confecámaras, “tenemos una Junta que representa distintas regiones y realidades empresariales del país. El reto es trabajar juntos, compartir capacidades y buenas prácticas y seguir fortaleciendo a las Cámaras para que puedan generar mayor impacto en sus territorios”.

El Congreso Anual de Confecámaras, que había sido aplazado por el terremoto del 10 de agosto, se realizará finalmente en Pereira. Este evento reunirá a las principales Cámaras de Comercio de Colombia, convirtiéndose en un escenario clave para la discusión de los retos y las oportunidades en materia de desarrollo empresarial y regional. La elección de Pereira como sede responde al interés de descentralizar estos encuentros y fortalecer los vínculos entre las regiones, así como de retomar la agenda prevista antes del evento sísmico.

Durante el Congreso, se espera que los representantes analicen los principales desafíos y propuestas para avanzar en el fortalecimiento del tejido empresarial en todas las zonas del país. De este modo, la nueva Junta y la sede seleccionada para el evento marcan una hoja de ruta que busca afianzar la colaboración y el intercambio de experiencias a favor de un mayor impacto en cada territorio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes conforman la nueva Junta Directiva de Confecámaras para el periodo 2027?

La próxima Junta Directiva de Confecámaras estará integrada por representantes de las Cámaras de Comercio de Bogotá, Amazonas, Tunja, Medellín para Antioquia, Aburrá Sur, Chocó, Cali, Cartago, Tumaco, Barranquilla, Santa Marta, Sincelejo, Bucaramanga, Barrancabermeja y Cúcuta, lo que permite mantener la representación de diferentes regiones y sectores económicos del país.

¿Por qué fue aplazado el Congreso Anual de Confecámaras y cuáles serán sus principales temas?

El Congreso Anual de Confecámaras fue postergado debido al terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto. El evento, que se llevará a cabo en Pereira durante el primer semestre del próximo año, reunirá a las Cámaras de Comercio para abordar los principales retos y oportunidades en el desarrollo empresarial y regional de Colombia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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