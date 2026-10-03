Por: El Espectador

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El ministro de Justicia, Iván Cancino, se pronunció desde Montería acerca de los recortes presupuestales que enfrentará la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2027, en medio de la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) en el Congreso. De acuerdo con declaraciones recogidas por El Espectador, Cancino puntualizó que los recortes no deben interpretarse como un ataque directo a la JEP, sino como consecuencia de la realidad fiscal que atraviesa el país. Ante las inquietudes de ese tribunal, el jefe de la cartera de Justicia fue enfático al afirmar que “es momento de que dejen de quejarse y actúen de acuerdo a las consecuencias de la realidad fiscal del país”.

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En su intervención, el ministro añadió que el ajuste presupuestal no es exclusivo de la JEP, sino que afecta a diferentes sectores: “A todos se nos está reduciendo o aumentando el presupuesto. El llamado a la JEP es decirles que tengan prudencia, y que desde ningún punto de vista es un ataque. Más bien hagan un esfuerzo por aplicar; nunca han aplicado el 100 % del presupuesto que ha dado”. Según los datos aportados por la fuente, las comisiones económicas del Congreso, tras el primer debate del presupuesto, aprobaron un recorte de 170.000 millones de pesos colombianos para la JEP: 140.000 millones en inversión y 30.000 millones en funcionamiento, que serían redirigidos a fortalecer la justicia ordinaria.

El ministro Cancino también se refirió al proyecto de ley de sometimiento que está finalizando junto a Rodrigo Lara, ministro del Interior. Adelantó que la próxima semana será presentado ante el Congreso y subrayó que es una propuesta con un alcance jurídico claro, que ha contado con insumos de la fiscal Luz Adriana Camargo, la Defensoría del Pueblo y otros organismos. En este contexto, Cancino recalcó que dicho marco legal no incluirá reconocimiento político, sino meramente jurídico, aclarando el rol que cumplirá la Fiscalía y el Gobierno en las denominadas Zonas de Ubicación Temporal (ZUT): estas zonas, según Cancino, tienen un plazo de dos meses para que los actores involucrados completen los trámites de sometimiento legal.

Por otro lado, el titular de Justicia reiteró que el plan piloto para la aspersión aérea contra cultivos ilícitos en Putumayo avanza bajo vigilancia, señalando que los resultados serán evaluados por un organismo independiente, siempre priorizando la protección de los recursos naturales. Cancino remarcó que el enfoque central del sector Justicia son las personas, resaltando el compromiso de combatir todas las formas de criminalidad sin descuidar la integridad de la ciudadanía y el medioambiente.

¿De cuánto es el recorte presupuestal a la JEP para el año 2027?

El recorte presupuestal aprobado por las comisiones económicas del Congreso para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el año 2027 asciende a 170.000 millones de pesos colombianos. De este total, 140.000 millones corresponden al rubro de inversión y 30.000 millones a gastos de funcionamiento, de acuerdo con la información brindada por El Espectador.

¿Cuál es el propósito del proyecto de ley de sometimiento anunciado por el Ministerio de Justicia?

El propósito principal del proyecto de ley de sometimiento, según el ministro de Justicia, Iván Cancino, es establecer un marco jurídico claro y contundente que permita procesos legales en las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), sin otorgar reconocimiento político a los involucrados. Esta iniciativa fue construida en diálogo con la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y otras entidades, y su objetivo es ordenar el sometimiento bajo la legalidad vigente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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