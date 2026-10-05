El magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Camilo Suárez, explicó cómo Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y otros exjefes de las Farc cumplen parte de la sanción propia impuesta por el tribunal en el cementerio de Pitalito, Huila.

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Según Suárez, los excombatientes realizan jornadas de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde, en labores de limpieza y adecuación del cementerio.

Entre las tareas está despejar el terreno, cortar plantas de bambú y participar en excavaciones para buscar a personas desaparecidas. Por estas actividades, algunas imágenes muestran a los exjefes de las Farc utilizando machetes.

El magistrado señaló que los comparecientes tienen restringida su movilidad y permanecen bajo monitoreo físico y electrónico durante las jornadas.

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Su participación se concentra principalmente en localizar fosas y apoyar las excavaciones, mientras que especialistas de Medicina Legal y antropología forense se encargan del manejo e identificación de los restos.

Suárez también defendió la sanción propia, que contempla restricciones de derechos y libertad, pero no prisión, y busca reparar a las víctimas. ‘Timochenko’ recibió una sanción de ocho años.

En Pitalito, donde se estima que hay unos 540 desaparecidos, el trabajo de dos semanas permitió encontrar 12 restos relacionados con el conflicto armado.

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