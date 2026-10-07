Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

El gobierno encabezado por Abelardo De La Espriella ha puesto como prioridad desbloquear los proyectos energéticos en La Guajira, con la mirada puesta en el desarrollo del Alto Caribe colombiano. De acuerdo con el vicepresidente José Manuel Restrepo, esta región tiene capacidades estratégicas para la ampliación de la generación de electricidad en el país, razón por la cual sostuvo un encuentro con líderes del sector energético para abordar las trabas que han frenado el avance de estas iniciativas. Restrepo puntualizó que las inversiones estimadas en La Guajira podrían superar los 2.500 millones de dólares, lo que representa una oportunidad considerable tanto para la región como para el país.

Sigue a PULZO en Discover

La principal meta del ejecutivo es identificar y resolver los obstáculos que impiden la implementación de nuevos proyectos de generación. Entre las dificultades abordadas se destacan los retrasos en trámites de permisos y las regulaciones asociadas, una inquietud planteada durante la reunión por figuras como Alexandra Hernández, presidenta de SER Colombia, y Federico Echavarría, gerente general de AES Colombia. La ministra de Minas y Energía, María Natalia Arboleda, acompañó el encuentro y recalcó la importancia de incrementar la oferta energética nacional y apoyar la soberanía energética del país.

El Ministerio de Minas y Energía subrayó que una reactivación de los proyectos traería consigo beneficios adicionales, tales como la recuperación de inversiones y la creación de empleo para las comunidades del Caribe. Este impulso encaja dentro de la estrategia de crecimiento económico nacional, alineándose con la necesidad de que Colombia cuente con una matriz energética robusta frente a fenómenos como El Niño.

Según las autoridades, La Guajira posee condiciones excepcionales para el desarrollo de energías renovables. Sus características naturales, entre las que se destacan elevados niveles de radiación solar y fuertes vientos, permiten la viabilidad de proyectos solares y eólicos. Datos citados en el encuentro señalan que la velocidad del viento puede superar los nueve metros por segundo a 80 metros de altura, y la radiación solar alcanza hasta seis kilovatios por metro cuadrado, lo que representa valores significativamente por encima del promedio global. El potencial estimado para generación limpia en el departamento se calcula cercano a los 130 gigavatios, combinando ambas fuentes renovables.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los proyectos energéticos que se quieren destrabar en La Guajira?

Los proyectos que el gobierno busca destrabar en La Guajira están enfocados principalmente en ampliar la capacidad de generación eléctrica mediante fuentes renovables como la energía solar y eólica. La administración calcula que las iniciativas suman inversiones superiores a los 2.500 millones de dólares, y su desarrollo permitirá aprovechar las condiciones naturales de la región, facilitando una mayor oferta de energía y nuevas oportunidades socioeconómicas.

¿Por qué la energía renovable es importante para el desarrollo de La Guajira?

La energía renovable ocupa un lugar central en el futuro de La Guajira, dado que el departamento cuenta con viento y radiación solar en niveles muy superiores al promedio mundial. Según el Ministerio de Minas y Energía, esto convierte a la región en ideal para proyectos eólicos y solares, permitiendo ampliar la capacidad energética, atraer inversiones y generar empleo, así como fortalecer la autonomía energética de Colombia frente a desafíos como el fenómeno de El Niño.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.