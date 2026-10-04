Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Juan David Vaquero y Mariana García Pérez son las dos personas que resultaron heridas en un violento ataque con arma de fuego ocurrido en Melgar, Tolima, durante la noche del viernes 3 de octubre. De acuerdo con la información recopilada, los hechos tuvieron lugar en un establecimiento comercial ubicado en la carrera 19, entre las calles 7 y 8, en el sector conocido como el antiguo hotel Pedrito. En ese lugar, mientras la pareja se encontraba disfrutando de la velada, un hombre ingresó al sitio y comenzó a disparar en varias ocasiones.

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Durante el ataque, Mariana García Pérez habría intentado intervenir al ver que su pareja era agredida, situación que terminó por dejarla lesionada también. Ambos fueron trasladados de inmediato al Hospital Louis Pasteur, donde recibieron atención médica de urgencia. Aunque en un primer momento se conoció que el estado de salud de Juan David Vaquero era delicado, tanto las autoridades como personas cercanas a la pareja confirmaron luego que ambos se encuentran estables y fuera de peligro. Se indicó que las heridas que sufrieron no representarían un riesgo significativo para sus vidas.

Un detalle que causó profunda preocupación en la comunidad fue la presencia del bebé de la pareja dentro del establecimiento al momento de los disparos. Tras el ataque, un familiar se dirigió al lugar para hacerse cargo del menor y asegurar su bienestar.

En cuanto a las posibles causas del ataque armado, entre las primeras hipótesis se menciona un posible conflicto de carácter pasional, aunque esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades. La información preliminar señala que el presunto agresor habría salido hace aproximadamente un mes de un centro penitenciario en Girardot y, aparentemente, habría tenido en el pasado una relación sentimental con Mariana García Pérez.

Tras la agresión, el responsable habría escapado rápidamente acompañado por otra persona en una motocicleta. Ambos tomaron dirección hacia la avenida 18, y luego de ese punto se perdió su rastro. Actualmente, las autoridades están dedicadas a recolectar información clave, testimonios y demás elementos que permitan identificar al responsable y determinar cómo se planeó este ataque que puso en riesgo la vida de una familia entera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Juan David Vaquero y Mariana García Pérez tras el ataque en Melgar?

Según la información confirmada por las autoridades y familiares, tanto Juan David Vaquero como Mariana García Pérez se encuentran fuera de peligro y sus heridas no serían de riesgo para sus vidas. Ambos permanecen bajo observación médica en el Hospital Louis Pasteur, donde han recibido la atención necesaria tras el ataque.

¿Cuál es la principal hipótesis sobre el móvil del ataque armado a la pareja en Melgar?

Entre las primeras hipótesis planteadas por los investigadores, aparece la posibilidad de un conflicto de carácter pasional como motivo del ataque. Se contempla que el presunto agresor, quien salió recientemente de un centro penitenciario en Girardot, habría tenido una relación anterior con Mariana García Pérez, aunque hasta el momento esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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