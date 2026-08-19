Por: Noticiero 90 minutos

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El Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud dirigido por Ana María Vesga, mantiene su proceso de ajustes en entidades clave del sector salud. La medida más reciente se refleja en la intervención y el cambio de liderazgo en la Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande de Colombia, que ha estado bajo supervisión del Gobierno de Gustavo Petro desde abril de 2024, según anunció la Superintendencia Nacional de Salud mediante comunicado oficial.

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En la resolución 8580-6, expedida el 18 de agosto de 2026, la Superintendencia Nacional de Salud confirmó la salida de Jorge Iván Ospina Gómez como agente especial interventor de la Nueva EPS. En su lugar, fue nombrado Roberto José Tercero Solano Navarro, actual gerente de Cajacopi EPS. Esta decisión se produce a tan solo cuatro meses del nombramiento de Ospina, quien había asumido el control de la EPS el 10 de abril. La intervención forzosa administrativa, según detalló la SuperSalud, estará vigente hasta el 10 de abril de 2027 y busca asegurar la prestación adecuada del servicio a los usuarios.

El cambio se fundamenta en una serie de dificultades identificadas durante la intervención. De acuerdo con la resolución, persisten problemas en la gestión financiera, insuficiencia en la red de servicios, dificultades para cumplir órdenes e instrucciones, y fallas en la entrega de información requerida. La propia Superintendencia señaló que la EPS no dispone de estados financieros certificados y aprobados correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025. Además, desde febrero de 2024, la entidad no remite información oficial, lo cual impide que se realicen labores efectivas de inspección y control.

Esta falta de información ha derivado en un incremento constante de deudas y anticipos con prestadores de servicios de salud, junto con retrasos en el procesamiento y auditoría de facturas, dificultando conciliaciones y pagos con los acreedores. Además, el 51% de las reclamaciones de los usuarios provienen de negaciones injustificadas de servicios, problemas para agendar citas y demoras en la atención. En este contexto, el nuevo agente interventor deberá presentar en un mes un diagnóstico integral y un plan de trabajo detallado que incluya presupuesto, cronograma e indicadores de seguimiento.

Por último, la firma Baker Tilly Colombia Ltda. ha sido escogida como contralora del proceso de intervención, encargada del monitoreo y fiscalización de las acciones implementadas en la Nueva EPS durante la medida especial.

¿Por qué fue removido Jorge Iván Ospina Gómez de la Nueva EPS?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud, la remoción de Ospina se debe a la persistencia de problemas operativos y financieros en la entidad, falta de reporte de información y dificultades para cumplir con las obligaciones con los usuarios y los prestadores de servicios, aspectos que motivaron la designación de un nuevo agente especial interventor.

¿Cuál es la función de la firma Baker Tilly Colombia Ltda. en la intervención de la Nueva EPS?

Baker Tilly Colombia Ltda. fue nombrada por la Superintendencia Nacional de Salud para hacer el seguimiento y fiscalización de las actuaciones desarrolladas durante la intervención, supervisando el cumplimiento de las metas y el correcto manejo de los recursos en la Nueva EPS.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.