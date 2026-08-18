Por: Noticiero 90 minutos

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Preparar una mochila de emergencia con antelación puede marcar la diferencia en situaciones en las que deba evacuar su hogar o enfrentar la falta temporal de servicios básicos. Salir de casa de manera abrupta y sin tiempo para pensar en qué llevar incrementa el riesgo de dejar atrás elementos claves para la supervivencia y el bienestar inmediato. Por eso, tener una mochila organizada y lista le permitirá contar con artículos necesarios durante las primeras 72 horas después de una emergencia, según lo señalado en el reportaje de 90 Minutos.

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La recomendación principal es armar la mochila antes de que se presente cualquier situación adversa y ubicarla en un espacio de fácil acceso para todos los integrantes del hogar. El agua potable es indispensable, así como alimentos no perecederos, preferiblemente enlatados. Un cambio de ropa también es esencial si se prevé que la persona pueda permanecer fuera de casa durante varias horas o días.

El cuidado personal no debe pasarse por alto: un kit de aseo básico, junto con un botiquín de primeros auxilios, le permitirá atender lesiones menores y mantener una mínima higiene. Además, se aconseja incluir lentes protectores para resguardar los ojos de polvo o partículas en el ambiente, así como una linterna por si ocurre un corte de electricidad o tiene que transitar por zonas sin luz.

Otros implementos útiles, de acuerdo con el listado presentado, son un radio, que le ayudará a mantenerse informado cuando no haya conexión a internet; un celular con suficiente batería; fósforos; dinero en efectivo y su documento de identidad, considerando que una emergencia podría afectar los sistemas electrónicos de pago o impedirle retirar dinero en cajeros. Un pito para hacer ruido y llamar la atención de los rescatistas o vecinos en caso de quedar atrapado, papel y lápiz para anotar datos importantes, y una navaja para tareas básicas cierran la lista sugerida.

Una vez tenga todo reunido en la mochila, verifique periódicamente el estado de los alimentos, la carga de dispositivos como la linterna, radio y celular, y asegúrese de que todos sepan dónde localizar la mochila en su vivienda. Esta simple acción puede representar un apoyo fundamental en los momentos de angustia y desorientación inicial que genera cualquier emergencia repentina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia para 72 horas?

De acuerdo con el informe presentado por 90 Minutos, la mochila de emergencia debe contar con agua potable, alimentos no perecederos, un cambio de ropa, kit de aseo, botiquín de primeros auxilios, lentes protectores, linterna, radio, celular, fósforos, dinero en efectivo, documento de identidad, pito, papel y lápiz, y una navaja. Estos elementos proporcionan lo básico para afrontar las primeras 72 horas tras una emergencia donde se pueden ver afectados los servicios y la movilidad.

¿Para qué sirve cada elemento incluido en la mochila de emergencia?

Cada artículo recomendado cumple una función específica: la linterna y el radio permiten orientarse y mantenerse informado ante cortes eléctricos y falta de internet. El pito sirve para solicitar auxilio si está atrapado, mientras que lentes protectores cuidan los ojos de partículas. Botiquín, kit de limpieza y ropa ayudan en el cuidado personal. El dinero en efectivo garantiza compras si fallan los sistemas electrónicos y los fósforos, el papel, lápiz y la navaja asisten en tareas puntuales. El celular es clave para comunicarse siempre que haya señal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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