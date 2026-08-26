La designación de Carolina Soto Losada como nueva presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) quedó en suspenso pocas horas después de ser anunciada.

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En ese sentido, la junta directiva del gremio convocó una reunión extraordinaria para revisar la decisión, en medio de cuestionamientos surgidos desde sectores cercanos al nuevo Gobierno.

Soto había sido escogida el martes 25 de agosto para reemplazar a María Consuelo Araújo, quien dejó la presidencia de la CCI luego de ser designada como embajadora de Colombia en Estados Unidos. La elección había sido presentada inicialmente como una decisión unánime de la junta y su llegada al cargo estaba prevista para el 1 de septiembre.

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¿Por qué se complicó la llegada de Carolina Soto a la CCI?

Uno de los argumentos que entró en discusión es que Soto no tendría cercanía con el Gobierno de De La Espriella. La controversia llevó a que la junta directiva de la CCI convocara una reunión extraordinaria para evaluar nuevamente la designación. Según información de Valora Analitik, el encuentro tendría como propósito revisar el nombramiento y eventualmente modificarlo.

El panorama también quedó marcado por versiones sobre divisiones dentro del sector empresarial. Valora Analitik señaló que algunas compañías, entre ellas Sacyr y Grupo Colpatria, se habrían opuesto a la designación de Soto.

Por ahora, la elección no puede darse por descartada: la junta debe definir qué decisión toma después de la reunión extraordinaria. Soto, por su parte, ya había agradecido la elección y manifestó su disposición para asumir el cargo y trabajar en los desafíos del sector de infraestructura.

¿Quién es Carolina Soto?

Soto es economista de la Universidad de los Andes y fue codirectora del Banco de la República. También ocupó cargos en el Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación y la Presidencia de la República.

Su trayectoria incluye además una maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de Columbia. En el sector público fue viceministra de Hacienda, directora de Presupuesto y alta consejera para el sector privado y la competitividad.

La CCI agrupa empresas vinculadas con grandes proyectos de infraestructura, por lo que su dirección tendrá especial relevancia en un momento en que el país enfrenta, entre otros retos, la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

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