Por: EL PILON SA

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Sara Acosta, conocida en redes sociales como ‘Sara Princesa Guajira’, ha logrado que su voz se convierta en símbolo de acompañamiento y solidaridad en medio de la tragedia que vivió Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto. Su interpretación acústica de ‘Muere una flor’, famosa canción original del Binomio de Oro, se volvió la banda sonora de cientos de publicaciones que reflejan el impacto del sismo y el luto de las víctimas. Sus redes sociales se han colmado de videos y fotografías que retratan la devastación, todos acompañados por la emotiva versión que Sara ofrece del tema, logrando que la dolorosa letra adopte un nuevo significado en el contexto actual, de acuerdo con la información reportada por distintos usuarios y recogida en el artículo.

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La interpretación de Sara Acosta se destaca por ser íntima y despojada de arreglos musicales complejos, acompañada apenas por un piano que permite que su voz pausada y melodiosa transmita la carga emocional que exigen las imágenes de destrucción y el dolor de las familias. Personas de todo el país han elegido este ‘cover’ para rendir homenaje a quienes fallecieron, a los desaparecidos y a quienes resultaron damnificados. El más reciente reporte cuantifica en 289 las personas fallecidas, 143 desaparecidas y 4.187 heridas, en una catástrofe que afecta a 448 municipios y 15 departamentos, cifras que evidencian la magnitud de la emergencia.

Aunque ‘Muere una flor’ es una canción conocida en la voz de Rafael Orozco y el Binomio de Oro, la versión difundida masivamente en este contexto es la de Sara Acosta, quien logra mantener la esencia emocional de la canción original mientras apuesta por una interpretación vulnerable y desprovista de artificios. Esta conexión especial con el público se debe también a la historia personal de la cantante: joven guajira, residente en Bogotá y estudiante de Música en la Pontificia Universidad Javeriana, quien define su vida como una dedicada a cantar y a construir un camino en la interpretación profesional.

En definitiva, el ‘cover’ de ‘Muere una flor’ de Sara Acosta encontró un sentido inesperado al musicalizar el duelo de una nación en una de sus peores tragedias, permitiendo que la música brinde consuelo durante el proceso de duelo colectivo.

¿Quién es Sara Acosta y por qué su versión de ‘Muere una flor’ se hizo viral tras el terremoto?

Sara Acosta es una joven oriunda de La Guajira, radicada en Bogotá, donde estudia Música en la Pontificia Universidad Javeriana. Su versión acústica de ‘Muere una flor’ se hizo viral porque miles de personas la usaron para acompañar publicaciones sobre la tragedia del terremoto, conectando su interpretación íntima y emotiva con el dolor de las víctimas y la magnitud de la emergencia, según relatan quienes han difundido su ‘cover’.

¿Qué cifras dejó el terremoto de Colombia y cómo se relaciona con el impacto de la canción?

El terremoto dejó hasta el último reporte 289 muertos, 143 desaparecidos y 4.187 heridos, afectando 15 departamentos y 448 municipios. Ante estas cifras de devastación y duelo nacional, la interpretación de Sara Acosta se convirtió en himno no oficial de los homenajes, reforzando el poder de la música para acompañar el duelo colectivo en uno de los momentos más difíciles para el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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