El Servicio Geológico Colombiano (SGC) registró un movimiento sísmico durante la madrugada de este martes 25 de agosto en el departamento de Antioquia.

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Según el Boletín Actualizado 1, el evento ocurrió a las 4:28 a. m., tuvo una magnitud de 3.7 y fue localizado en Dabeiba. El reporte técnico señala además que presentó una profundidad superficial.

Por ahora, el reporte del SGC no incluye información sobre daños materiales o personas afectadas por el movimiento telúrico.

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¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 3.7?

Aunque el epicentro fue ubicado en Dabeiba, Antioquia, el movimiento también fue percibido en otras zonas del país. Entre los primeros reportes ciudadanos aparecen Medellín, Cali y Buga, Valle del Cauca.

Desde Medellín, usuarios señalaron haber sentido el sismo durante la madrugada. En Buga, una persona aseguró que el movimiento se percibió hasta esa zona y cuestionó el tiempo que tardan en llegar algunas alertas: “Desde Buga, Valle del Cauca, reportando que se sintió hasta acá, las alarmas llegan mucho después”.

Entre las reacciones de quienes percibieron el movimiento también apareció una descripción llamativa sobre la intensidad con la que fue experimentado: “Sentí que rugió la tierra”, escribió un usuario al referirse al temblor.

“Me acabo de despertar por ello, ¡qué horror!”, comentó una usuaria, mientras otro reporte confirmó que el movimiento se sintió en la capital del Valle del Cauca.

Los reportes ciudadanos continúan permitiendo establecer el alcance de la percepción del sismo, mientras el Servicio Geológico Colombiano actualiza la información disponible sobre el evento.

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