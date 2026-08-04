“El planeta en el que nosotros nacimos ya no existe”. Con esa frase, el climatólogo ecuatoriano Raúl Cordero resumió uno de los principales efectos del cambio climático durante una entrevista con BBC Mundo. Lejos de referirse a la desaparición de la Tierra, el científico explicó que la atmósfera del planeta cambió de manera significativa por el aumento de los gases de efecto invernadero, lo que ha modificado el clima que conocieron las generaciones anteriores.

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Cordero, profesor de la Universidad de Groningen, en Países Bajos, aseguró en la publicación británica que el cambio ya es visible en el incremento de fenómenos extremos como olas de calor, incendios e inundaciones, que, según dijo, son cada vez más frecuentes e intensos en distintas regiones del mundo.

¿Por qué el climatólogo dice que “el planeta en el que nacimos ya no existe”?

Durante la entrevista con ese medio, el investigador explicó que la afirmación está relacionada con la transformación de la atmósfera provocada por décadas de emisiones de dióxido de carbono (CO₂).

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Según indicó a la BBC, la concentración de este gas, considerado el principal responsable del calentamiento global, es actualmente cerca de un 50 % superior a la registrada hace poco más de un siglo.

“Hemos cambiado la composición atmosférica del planeta con las emisiones de gases de efecto invernadero”, afirmó.

Para Cordero, esa modificación es suficiente para alterar el comportamiento del clima y explica por qué hoy las condiciones son diferentes a las que existían cuando nacieron las generaciones actuales.

El climatólogo agregó en su diálogo que ese cambio no podrá revertirse en un futuro cercano, ya que la composición de la atmósfera no volverá a sus niveles anteriores mientras el exceso de CO₂ permanezca en circulación.

¿Por qué el cambio climático seguirá afectando a futuras generaciones?

Uno de los aspectos que más destacó el científico es la permanencia del dióxido de carbono en la atmósfera. De acuerdo con su explicación, este gas puede mantenerse durante al menos un siglo, por lo que las emisiones actuales continuarán influyendo en el clima mucho después de haber sido liberadas.

“El CO₂ que estamos emitiendo nosotros no solamente va a cambiar el clima hoy, sino que lo va a cambiar durante 100 años más”, señaló al citado medio.

Por esa razón, indicó que el cambio climático no solo afecta a quienes viven en la actualidad, sino también a las próximas generaciones, que enfrentarán las consecuencias de las emisiones producidas décadas atrás.

¿Todavía se puede frenar el cambio climático?

Aunque reconoció que el clima del pasado no podrá recuperarse en el corto plazo, Raúl Cordero insistió en que eso no significa que los esfuerzos para reducir las emisiones hayan perdido sentido.

El climatólogo sostuvo que limitar la cantidad de gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera sigue siendo fundamental para evitar impactos aún mayores.

“No vamos a recuperar, al menos en ningún futuro predecible, el clima y la atmósfera ya perdidos. Pero eso no significa que uno tiene que dejarse estar. Todavía podemos perder más”, afirmó en la BBC.

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