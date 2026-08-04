Por: El Espectador

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El café colombiano es mucho más que una bebida: es un verdadero emblema de identidad cultural, tradición y motivo de orgullo nacional. Su calidad reconocida internacionalmente ha posicionado a Colombia entre los principales productores de café suave y ha dado vida a una cultura cafetera que traspasa la simple experiencia de tomar una taza. Este panorama se enriquece cada año con eventos como el Coffee Master 2026, la ruta cafetera más grande del país, que regresa a Bogotá con una propuesta que pone en primer plano la creatividad, el trabajo y la herencia de los baristas y productores locales.

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Durante el festival, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de bebidas de autor, elaboradas exclusivamente para la competencia por más de 50 cafeterías de especialidad de Bogotá y la Sabana. Tal como ocurre en eventos de referencia como el Burger Master, en Coffee Master los visitantes tienen un rol protagónico: serán ellos quienes degusten las creaciones y determinen, mediante su voto, cuáles serán las propuestas ganadoras de la octava edición, programada entre el 5 y el 17 de agosto. Como requisito, todas las bebidas deben elaborarse con ingredientes de origen nacional, resaltando así la diversidad de sabores y regiones que caracterizan al café de especialidad colombiano.

Los asistentes podrán recorrer cafeterías que ofrecen desde preparaciones tradicionales, como espresso y café filtrado, hasta propuestas innovadoras como cold brew y mezclas con frutas, cacao, especias, semillas, lácteos y hierbas locales. De acuerdo con Mauricio Cortés, director y creador del evento, la ruta busca que el público comprenda todo el proceso detrás de una taza de café: desde el cultivo y la cosecha del grano hasta el beneficio, el secado, el tueste y los diversos métodos de preparación. “Se trata de una oportunidad para aprender, disfrutar y valorar cada etapa de la cadena del café colombiano”, afirmó Cortés durante la presentación del evento.

La anterior edición en 2025 y la experiencia en España permitieron consolidar el Coffee Master como uno de los encuentros más importantes dedicados al café de especialidad en Colombia, logrando un impacto económico superior a 500 millones de pesos y movilizando más de 3,5 toneladas de café. Para participar, basta consultar el mapa de cafeterías en redes sociales oficiales, elegir la ruta y votar por las cinco mejores bebidas tras probar las creaciones, facilitando así un modelo participativo e incluyente. El evento culminará el 17 de agosto con la premiación en el Teatro Libre y una muestra de cafés abierta al público.

¿Cómo funciona el Coffee Master 2026 y qué se debe tener en cuenta para participar?

El Coffee Master 2026 es una competencia en la que los asistentes recorren más de 50 cafeterías de la ciudad y la Sabana, degustan bebidas de autor preparadas solo con ingredientes colombianos y votan por sus favoritas en la web oficial. Cada bebida cuesta COP 15.000 y se puede crear una ruta personalizada según la zona, consultando previamente las propuestas en la web o Instagram del evento.

¿Por qué el café colombiano tiene perfiles sensoriales tan variados?

La variedad de perfiles sensoriales del café colombiano se debe a factores como la altitud, el clima, el tipo de suelo, la semilla utilizada y los métodos de cultivo y beneficio. Así se logran aromas, sabores y características únicas en cada taza, según la región de donde proviene el grano. En el Coffee Master, los asistentes pueden explorar estas diferencias y apreciar la riqueza del café de especialidad nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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