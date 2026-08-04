Por: Portal Bogotá

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Este miércoles, 5 de agosto de 2026, varios sectores de Bogotá y municipios cercanos presentarán interrupciones programadas en el suministro eléctrico. Según información difundida por Enel Colombia, estos cortes de luz buscan permitir el mantenimiento y mejoras en la infraestructura que garantiza el servicio de energía en la ciudad y en municipios vecinos como Soacha, Chía, Cota y Zipaquirá, todos ubicados en el departamento de Cundinamarca.

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De acuerdo con la entidad, las localidades de la capital donde habrá suspensión incluyen Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Kennedy, Puente Aranda y Suba. Cada zona y sector cuenta con horarios específicos de inicio y finalización del corte eléctrico, los cuales varían entre la mañana y la tarde. Por ejemplo, en Barrios Unidos, el corte será de 8:15 de la mañana a 12 del mediodía en partes del barrio Concepción Norte. Por otro lado, en la localidad de Bosa, el barrio Canaveralejo estará sin energía desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, un lapso considerablemente más largo.

Chapinero será otra de las localidades afectadas, específicamente en los barrios Sucre y La Cabrera, donde la interrupción se extenderá desde las 7:45 de la mañana hasta las 2:45 de la tarde, y de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, respectivamente. Kennedy enfrentará una situación parecida en el barrio Techo, mientras que Puente Aranda y Suba tendrán cortes en sectores como Galán, Prado Pinzón, Sabana de Tibabuyes Norte, Salitre Suba y Nueva Tibabuyes, durante diferentes tramos horarios.

En cuanto a los municipios aledaños, Enel Colombia informó que en Zipaquirá la vereda Barandillas verá suspendido el servicio desde las 8:00 de la mañana hasta el mediodía. Soacha rural tendrá cortes durante casi toda la jornada en veredas como Fusunga, El Centro Llanitos y Chacua. Chía y Cota tampoco estarán exentos, con la vereda Fusca y Vuelta Grande sin luz desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, respectivamente.

Frente a estas interrupciones, Enel Colombia recomienda a los usuarios de energía desconectar electrodomésticos mientras duren los trabajos, organizar sus actividades teniendo presente los horarios de corte, evitar abrir reiteradamente las neveras para conservar los alimentos y permitir el ingreso del personal técnico debidamente identificado, en caso de que sea necesario para la intervención. Este conjunto de medidas busca minimizar molestias y riesgos, así como garantizar la eficacia y seguridad en los trabajos que se deben efectuar en las redes de energía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios y municipios afectados por los cortes de luz en Bogotá y Cundinamarca este 5 de agosto de 2026?

El 5 de agosto de 2026, las localidades de Barrios Unidos, Bosa, Chapinero, Kennedy, Puente Aranda y Suba en Bogotá serán afectadas por cortes de luz en sectores específicos. Los municipios de Soacha, Chía, Cota y Zipaquirá, en Cundinamarca, también tendrán interrupciones, que incluyen varias veredas. Los horarios varían según el sector, de acuerdo con Enel Colombia.

¿Qué recomendaciones dio Enel Colombia para enfrentar los cortes de luz programados?

Enel Colombia recomienda desconectar los electrodomésticos, planificar sus actividades según los horarios de corte, conservar los alimentos restringiendo la apertura de la nevera y permitir el ingreso del personal técnico identificado. Validar la identidad de estos trabajadores puede hacerse por teléfono para mayor seguridad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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