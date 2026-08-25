Por: Noticiero 90 minutos

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El municipio de El Águila, situado en el norte del departamento del Valle del Cauca en Colombia, vive una de sus etapas más difíciles tras un reciente sismo que sacudió profundamente a su comunidad. Este fenómeno natural ha tenido consecuencias devastadoras para una población de 10.500 habitantes. De acuerdo con reportes oficiales citados en Noticiero 90 Minutos, alrededor del 40 % de los ciudadanos se vieron directamente afectados por la emergencia, enfrentando daños en sus viviendas o pérdidas materiales considerables.

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La magnitud del desastre no solo se mide en términos de destrucción material, sino también en la tragedia humana. Lamentablemente, se reportó el fallecimiento de una persona, quien perdió la vida luego de que una pared se derrumbara sobre ella durante el temblor, un incidente que evidencia la gravedad del evento y su impacto en la seguridad de los habitantes.

El informe oficial sobre las afectaciones advierte que 1.025 viviendas resultaron averiadas. Esto ha dejado a cientos de familias en condiciones de vulnerabilidad, muchas de ellas sin un espacio seguro donde resguardarse. Esta situación ha llevado a una crisis social de grandes proporciones, pues la reconstrucción de las viviendas no solo requiere recursos económicos, sino también la rápida respuesta de las autoridades encargadas.

Uno de los mayores desafíos que enfrenta El Águila es la pérdida total de la infraestructura esencial. El hospital local colapsó, perdiendo su funcionalidad por completo. Este hecho pone en riesgo la atención de emergencias de salud y limita gravemente el acceso de la población a servicios médicos básicos. En el campo educativo, un colegio agropecuario fue destruido junto con sus once salones, por lo que el retorno a las clases para los estudiantes todavía no es posible, según agregaron autoridades municipales.

La recuperación y reconstrucción demandan una inversión estimada en 100.000 millones de pesos, cifra dada a conocer por el alcalde del municipio. Para abordar la emergencia, la administración local prioriza la adquisición de insumos básicos de construcción, como tejas de zinc, perfiles de hierro, ladrillos y cemento, materiales fundamentales para garantizar el alojamiento provisional y seguro de los afectados. La intervención oportuna de organismos de gestión del riesgo, así como la coordinación entre el gobierno departamental y la cooperación nacional, ha sido catalogada como esencial para evitar que la situación humanitaria se agrave aún más.

¿Cuántas viviendas fueron afectadas por el sismo en El Águila y cuál es el impacto en la población?

Según datos oficiales citados por Noticiero 90 Minutos, un total de 1.025 viviendas resultaron dañadas por el sismo en El Águila, lo que ha dejado en situación de vulnerabilidad a cientos de familias. El impacto alcanzó al 40 % de la población del municipio, compuesto por 10.500 habitantes, complicando el acceso a vivienda segura y generando una urgente necesidad de apoyo estatal y social.

¿Qué servicios esenciales quedaron colapsados tras el terremoto en El Águila, Valle del Cauca?

Tras el sismo, el hospital local quedó completamente destruido, dejando a la comunidad sin acceso a atención médica básica. Además, el colegio agropecuario del municipio colapsó junto a sus 11 aulas, impidiendo el regreso de los estudiantes a clases y profundizando la crisis social y educativa en El Águila.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.