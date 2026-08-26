Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La emergencia por incendios forestales sigue causando alarma en el departamento del Tolima, donde este miércoles 26 de agosto se reportaron 11 municipios con incendios activos, según la información suministrada por la gobernadora Adriana Magali Matiz. Este preocupante balance fue compartido por la mandataria debido a que la situación se ha ido agravando en distintos puntos del territorio, principalmente en San Luis, Coello y Venadillo, los municipios que concentran mayor atención debido a la magnitud alcanzada por las llamas en estos lugares.

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La situación más delicada se presenta particularmente en Venadillo. Según explicó Matiz, el incendio en esta zona ha escalado hasta tal punto que las llamas ya han alcanzado algunas viviendas. Este hecho incrementa el riesgo para las familias que residen en las áreas afectadas y, por ende, intensifica la urgencia de respuesta de las autoridades y organismos de emergencia.

De acuerdo con la gobernadora, las condiciones climáticas complican aún más los trabajos de contención. Las altas temperaturas, sumadas a los fuertes vientos presentes en la región, fomentan la rápida expansión del fuego y dificultan considerablemente los esfuerzos para contener las conflagraciones. A pesar de este desafiante panorama, los grupos de emergencia no han cesado en sus labores.

Matiz destacó el esfuerzo conjunto de bomberos, organismos de socorro y la Fuerza Pública que siguen trabajando en el territorio para hacer frente a esta emergencia. Estas entidades han permanecido atentas y están desplegadas en los diferentes puntos críticos con el objetivo de evitar que el fuego siga propagándose y ponga en grave peligro a más personas y bienes.

Las consecuencias hasta el momento son significativas. De acuerdo con el balance oficial entregado por la Gobernación del Tolima, alrededor de 30.000 hectáreas ya han sido afectadas por el fuego, reflejando la amplitud del daño ambiental y social que enfrenta hoy el departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles municipios del Tolima presentan mayores problemas por incendios forestales?

De acuerdo con la información proporcionada por la gobernadora Adriana Magali Matiz, los municipios que presentan las situaciones más críticas a causa de los incendios forestales son San Luis, Coello y Venadillo, donde el fuego ha alcanzado proporciones preocupantes y, en el caso de Venadillo, incluso ha llegado a afectar viviendas.

¿Cuántas hectáreas han sido afectadas por los incendios forestales en Tolima?

Según el balance oficial comunicado por la Gobernación del Tolima, cerca de 30.000 hectáreas han resultado afectadas hasta la fecha por los múltiples incendios forestales que enfrentan actualmente 11 municipios de este departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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