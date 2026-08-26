Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El departamento del Tolima vive una emergencia ambiental de gran magnitud debido a los incendios forestales que han dejado una huella devastadora en la región. De acuerdo con los datos oficiales publicados por la Gobernación del Tolima, más de 27.000 hectáreas han sido consumidas por las llamas, afectando principalmente seis municipios: Coello, Venadillo, El Guamo, Suárez, San Luis y Armero Guayabal. Entre los puntos críticos destacan los focos en los sectores de Potrerillo y Chaguala en Coello, el cerro Las Mercedes en Suárez, y las veredas Paraguay y Maracaibo. En respuesta a la situación, han sido desplegados 205 bomberos, acompañados por voluntarios, integrantes del Ejército, la Policía, la Fuerza Aeroespacial, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) y entidades de socorro.

Sigue a PULZO en Discover

La gobernadora Adriana Magali Matiz ha solicitado al Estado mayor coordinación y acciones firmes para controlar los incendios, al tiempo que agradeció el respaldo del presidente Abelardo de la Espriella. A pesar de la magnitud del desastre, hasta el momento no se han reportado pérdidas humanas, aunque los hallazgos en los terrenos afectados han obligado a tomar medidas drásticas: las zonas más peligrosas fueron militarizadas bajo directriz de la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Erika Lozano, quien también indicó que el acceso está restringido exclusivamente a personal autorizado.

Según lo reportado por las autoridades y confirmado en un comité de manejo de emergencias, la decisión de militarizar se basa en la sospecha de sabotaje, respaldada por la detección de humo negro en diferentes focos, lo que indica el uso de combustibles fósiles para reavivar el fuego de manera intencional. Erika Lozano y el alcalde de Coello, Santiago Herrera, han alertado sobre el ingreso nocturno de personas no autorizadas, algunas identificadas como integrantes de la Primera Línea, quienes han entrado con intenciones de colaborar, pero sin acatar los protocolos estatales, poniendo en riesgo tanto su integridad como la labor de las brigadas.

Ante este escenario, la gobernadora Matiz ha manifestado que caerá todo el peso de la ley sobre quienes sabotearon las operaciones o avivaron las llamas de manera deliberada. Finalmente, se hizo un llamado urgente a la población para que evite acceder por cuenta propia a las áreas en riesgo y reporte de inmediato hechos o personas sospechosas, remarcando que la protección de los ecosistemas y la seguridad de las comunidades dependen del compromiso conjunto de los ciudadanos y la autoridad.

¿Por qué se militarizaron las zonas de incendios forestales en Tolima?

La decisión de militarizar los puntos críticos responde a los hallazgos de humo negro, lo cual indica el uso de combustibles fósiles para reavivar las llamas. Además, se detectó el ingreso irregular de personas durante la noche, lo que llevó a las autoridades a restringir el acceso solo al personal especializado, para evitar sabotajes y proteger tanto a los ecosistemas como a los equipos de respuesta.

¿Qué significa la presencia de humo negro en los incendios forestales de Tolima?

El hallazgo de humo negro, de acuerdo con técnicos y autoridades, sugiere la utilización de combustibles fósiles para reiniciar o intensificar los incendios de forma intencional. Este tipo de humo es diferente al que produce la combustión de material vegetal y es un indicador clave en las investigaciones sobre posibles actos ilícitos en el marco de la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.