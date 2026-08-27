Por: Noticiero 90 minutos

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Luego del fuerte sismo ocurrido el 10 de agosto en la región, el Gobierno Nacional ha respondido a las necesidades de la población damnificada mediante una medida clave: ampliar de forma indefinida el plazo para el registro oficial de afectados. Esta decisión fue tomada tras una solicitud presentada por la Gobernación del Valle del Cauca y tiene como fin facilitar que más personas puedan inscribirse y así acceder a las ayudas y recursos estatales necesarios para la recuperación.

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La extensión del plazo fue confirmada por Francisco Javier Tenorio Lara, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento del Valle, quien señaló que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres transmitió la autorización formal para que los damnificados carguen la información pertinente en el Registro Único de Familias en Emergencia o Registro Unifamiliar de Emergencias (RUFE). Este proceso debe hacerse a través de la plataforma del Registro Único de Damnificados (RUD), fundamental en situaciones de emergencia para organizar y canalizar la atención oficial.

Un punto destacado de esta flexibilización es la inexistencia de una fecha límite para el cierre del registro, permitiendo que las familias se inscriban sin presión y de acuerdo con su situación. De este modo, se pretende que nadie que haya sido perjudicado por el sismo quede excluido de las ayudas del gobierno.

Frente a la magnitud de la emergencia, las cifras son contundentes: según el primer corte enviado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se estima que unas 90 mil personas resultaron damnificadas solo en el departamento del Valle del Cauca. Este escenario representa un enorme desafío logístico y administrativo para las autoridades municipales y nacionales, que trabajan en la verificación y análisis de los registros realizados en el RUD para clasificar la gravedad y tipo de las afectaciones sufridas. Estos datos serán determinantes para establecer prioridades en las fases siguientes de recuperación y reconstrucción.

Para acceder a los beneficios, es indispensable completar el proceso ante los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, quienes están encargados de validar y subir los datos a la plataforma oficial. Las autoridades han reiterado el llamado a la población afectada que aún no figura en los listados para que acuda sin demora a las oficinas municipales y formalice su registro, única vía habilitada para recibir los apoyos dispuestos por el Gobierno Nacional ante la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo inscribirse en el Registro Único de Damnificados (RUD) tras el sismo en el Valle del Cauca?

El proceso de inscripción requiere acercarse a la alcaldía correspondiente y diligenciar allí el formato oficial ante los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo de Desastres. Solo a través de este canal se valida la información y se formaliza el acceso a los apoyos estatales dirigidos a los afectados por el sismo.

¿Por qué es importante el Registro Único de Damnificados para acceder a ayudas en emergencias?

El Registro Único de Damnificados (RUD) permite a las autoridades identificar de manera precisa a las personas afectadas, clasificar el tipo de daños y priorizar la atención según la gravedad de cada caso. Sin la inscripción en este sistema, los afectados no pueden recibir los auxilios oficiales establecidos para emergencias como la vivida recientemente en el Valle del Cauca.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.