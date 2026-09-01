Barcelona arrancó la temporada de gran manera, pues en sus primeros tres partidos ha conseguido la victoria y en este momento es líder de la tabla de posiciones con nueve unidades, superando a equipos como el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

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De hecho, esto ha sido en gran medida gracias a los fichajes que hizo el club, destacando que para esta temporada llegaron nombres muy importantes como el de Adeyemi, Gordon, Cancelo, Livakovic y más, pero faltaba el delantero.

Durante los meses del mercado el equipo trató de fichar a Julián Álvarez, pero el Atlético de Madrid hizo las cosas muy complicadas y al final cerró esa opción. Por eso mismo, le tocó moverse rápido y sorprendió con el fichaje de última hora que anunció.

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Quién será el delantero del Barcelona

Se trata del brasileño Gabriel Jesús, quien en su momento fue gran figura con el Manchester City y el Arsenal, pero que por una lesión sufrida en 2025 había salido un poco del espectro deportivo.

Así lo anunció el club:

Al no ser tenido en cuenta en los planes de Arteta, Barcelona aprovechó y lo fichó por 10 millones de euros, firmando un contrato hasta 2029.

Este es un movimiento muy interesante porque en los primeros juegos, Flick no tenía jugadores disponibles en la posición de 9 fijo, por lo que usó a Raphinha obteniendo muy buenos resultados (lleva cinco goles en tres encuentros). Sin embargo, en momentos específicos y con la cantidad de partidos que habrá en la temporada, la inclusión de Jesús puede llegar a ser bastante importante.

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Cuándo vuelve a jugar el Barcelona

De esta manera, el equipo catalán quedó con una gran nómina para ganar, además del ámbito local, la Champions League, trofeo que no consigue desde hace 11 años.

Por lo pronto, su próximo partido será frente al Valencia en condición de visitante el próximo domingo, 6 de septiembre, a partir de las 9:15 de la mañana, hora colombiana.

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