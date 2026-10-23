Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, alertó sobre una agresión contra su hijo menor de edad y pidió la intervención de las autoridades. Según contó en sus redes sociales, el adolescente fue sacado del edificio donde se encontraba, golpeado y despojado de su celular.

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La situación fue expuesta por Vásquez durante la noche del viernes 23 de octubre, cuando publicó un mensaje dirigido a la Fiscalía General de la Nación y a la Policía Nacional para poner en su conocimiento lo ocurrido. “Hace un momento hicieron salir a mi hijo del edificio… Lo golpearon y le quitaron el celular”, escribió.

Vásquez es una de las principales testigos en el proceso judicial contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien enfrenta un juicio por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La colaboración de ella con la Fiscalía ha sido un asunto central en el desarrollo del caso.

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El pasado 7 de septiembre, un juez confirmó el principio de oportunidad concedido a Vásquez, según los antecedentes mencionados por Semana. La defensa de Nicolás Petro había buscado que se revocara ese acuerdo, pero la solicitud no prosperó.

¿Cuántos años tiene el hijo de Day Vásquez?

De acuerdo con la información publicada por Semana, el menor tiene 13 años. Hasta el momento, no se conocen detalles precisos sobre las circunstancias en las que habría ocurrido la agresión ni sobre la identidad de las personas involucradas.

La exesposa de Nicolás Petro manifestó su preocupación por lo sucedido, especialmente porque, según el medio citado, ha recibido amenazas en ocasiones anteriores. Por ello, busca que las autoridades establezcan si el ataque contra su hijo podría tener alguna relación con esas intimidaciones.

Por ahora, las autoridades no han divulgado un pronunciamiento oficial sobre la denuncia relacionada con el hijo de Day Vásquez. Se espera que las investigaciones permitan esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes estarían detrás de la presunta agresión.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.