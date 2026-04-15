Un nuevo giro tuvo el caso de Day Vásquez, luego de que un juez le revocara la medida de aseguramiento que tenía en su contra. La decisión se dio tras una solicitud de su defensa, encabezada por el abogado Alait Freja Calao que el juez consideró, Vásquez ha cumplido con las condiciones impuestas por la justicia.

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Juez le da nuevo giro al caso de Day Vásquez

Con este cambio, Vásquez podrá salir del país y también participar en política, un punto que ha llamado la atención por el contexto en el que se da el proceso.

El nombre de Vásquez se volvió clave desde 2023, cuando denunció presuntas irregularidades que involucrarían a su entonces pareja, Nicolás Petro, en hechos que habrían ocurrido durante la campaña presidencial de su padre, el ahora presidente Gustavo Petro.

Otro de los nombres que apareció en el caso fue el de Alfonso Hilsaca, quien también habría entregado recursos, supuestamente con la intermediación de Máximo Noriega.

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En medio de la investigación, Vásquez ha aportado chats, testimonios y otros elementos que han servido como base para avanzar en el caso, lo que ha sido clave dentro del proceso judicial.

Además, hace algunos meses se conoció que una jueza extendió por un año el principio de oportunidad que la cobija, luego de que la fiscal Lucy Laborde certificara que había cumplido cerca del 90 % de los compromisos pactados.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.