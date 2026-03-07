El entramado judicial que rodea a Nicolás Petro Burgos y Day Vásquez entró en una fase determinante con la identificación de quienes habrían servido como piezas clave para ocultar un patrimonio presuntamente ilícito, según el expediente que reveló revista Semana.

Sigue a PULZO en Discover

La investigación de la Fiscalía General de la Nación sugiere que, durante la campaña presidencial de 2022, el hijo del presidente de Colombia y su exesposa habrían diseñado una estructura financiera para adquirir bienes de lujo sin levantar sospechas ante las autoridades tributarias y de control, utilizando para ello una red de allegados y familiares.

“Al no haber reportado ni encontrado otra actividad económica legal y regular que le genere ingresos, ni apalancamiento financiero, estos se reportan como un incremento patrimonial injustificado y lo es porque estos no son el resultado y fruto de su trabajo, sino de constantes ingresos clandestinos de dinero, desde mayo de 2021 hasta finales de 2022, recibidos en efectivo”, indicó el texto del ente acusador.

De acuerdo con el expediente que ha servido de base para la imputación por enriquecimiento ilícito, la pareja experimentó un crecimiento económico vertiginoso en cuestión de meses. Pasaron de habitar viviendas en arriendo a proyectar la compra de mansiones y vehículos blindados avaluados en más de 2.000 millones de pesos.

Lee También

Este incremento patrimonial, que no coincide con los ingresos percibidos por Petro Burgos en su calidad de diputado del Atlántico, habría sido camuflado mediante el uso de presuntos testaferros que prestaron sus nombres para dar apariencia de legalidad a las transacciones.

¿Quiénes serían presuntos testaferros en caso de Nicolás Petro y Day Vásquez?

En el listado de personas investigadas por las autoridades judiciales aparecen nombres que formaban parte del círculo más íntimo de Nicolás Petro y Day Vásquez. Entre ellos se destacan:

Camilo Burgos, primo de Nicolás.

César Emilio Vásquez, tío de Day

Los amigos cercanos Blanca Isabel Gutiérrez y Jonathan Cabrales.

Todos ellos han sido vinculados al proceso, algunos como beneficiarios del principio de oportunidad de Day Vásquez, pero manteniendo su condición de indiciados debido a su presunta participación en la gestión de documentos oficiales y contratos de compraventa de carácter irregular.

Las pruebas recaudadas indican que el dinero, que presuntamente llegaba en grandes fajos de billetes transportados en maletas y morrales, era almacenado inicialmente en el clóset de la vivienda que compartía la pareja. Posteriormente, este capital en efectivo se destinaba a “inversiones” que incluían lotes, joyas, viajes de lujo y propiedades inmobiliarias.

En el caso específico de Camilo Burgos y Jonathan Cabrales, la Fiscalía advierte que su rol habría sido operativo, participando en la logística para convertir a terceros en dueños formales de los bienes adquiridos realmente por Nicolás y Day.

¿Qué bienes aparecen en investigación sobre Nicolás Petro y Day Vásquez?

Uno de los activos más significativos en esta investigación del caso sobre Nicolás Petro y Day Vásquez es una mansión ubicada en el exclusivo sector de La Herradura, al norte de Barranquilla. Esta propiedad, de 406 metros cuadrados, fue valorada en 1.600 millones de pesos.

El contrato de compraventa fue firmado por César Emilio Vásquez, tío de Day, quien figuró como el comprador oficial. Los investigadores establecieron que se hicieron pagos en efectivo por 696 millones de pesos antes de que la propia Day Vásquez desistiera del negocio, asumiendo una penalidad por incumplimiento de 165 millones de pesos sin presentar reclamo alguno, lo que aumentó las sospechas sobre el origen del dinero.

Además de la propiedad en Barranquilla, el nombre de César Vásquez aparece vinculado a la compra de una casa en Villas de Palmarito, en el municipio de Tubará, Atlántico. Esta transacción, hecha por un valor de 334 millones de pesos, también se habría ejecutado utilizando dinero en efectivo entregado de manera directa.

Estos movimientos recurrentes bajo la misma modalidad refuerzan la tesis de la Fiscalía sobre una estrategia sistemática para evitar el rastro del sistema bancario tradicional y las alertas de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

El caso de Blanca Isabel Gutiérrez es igualmente relevante para el proceso. La Fiscalía sostiene que ella prestó su nombre para figurar como la propietaria de un vehículo de lujo blindado que Nicolás Petro le habría regalado a su entonces esposa.

El costo del automóvil, cercano a los 200 millones de pesos, fue cubierto íntegramente en efectivo. Actualmente, Gutiérrez se encuentra en una posición jurídica compleja, pues ha sido citada como testigo en el juicio contra el exdiputado, pero al mismo tiempo mantiene su calidad de indiciada por haber facilitado presuntamente la ocultación del bien móvil.

El ente acusador ha sido enfático al señalar que Nicolás Petro era plenamente consciente de la necesidad de ocultar estas adquisiciones. Según los informes de policía judicial, en varias ocasiones se descartó poner bienes a nombre de los padres o hermanas de Day Vásquez debido a que ellos no contaban con la capacidad económica para justificar tales posesiones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Por ello, el uso de amigos y otros familiares menos directos se convirtió en la alternativa preferida para intentar blindar el patrimonio ilícito.

Finalmente, la Fiscalía General de la Nación ha confirmado que tanto el vehículo de lujo como algunas de las propiedades involucradas en el escándalo ya han sido objeto de medidas cautelares y decomiso.

El proceso judicial contra los presuntos testaferros avanza paralelamente al juicio principal, con el objetivo de determinar las responsabilidades individuales en la falsedad de documentos públicos y el fraude procesal.

Esta historia, que marca un hito por ser la primera vez que el hijo de un mandatario en ejercicio enfrenta la justicia por estos cargos, promete nuevas revelaciones a medida que los implicados decidan colaborar con la justicia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.