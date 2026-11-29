Dos mujeres denunciaron que habrían sido víctimas de un posible caso de escopolamina mientras viajaban en un bus de Transmilenio en Bogotá. El episodio ocurrió durante un recorrido de la ruta F60 y encendió las alertas entre los usuarios del sistema, luego de que las jóvenes compartieran su experiencia en redes sociales para advertir sobre lo sucedido.

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Según el relato de las pasajeras, el hecho se presentó el jueves 19 de noviembre. Ambas estaban sentadas en la parte delantera del articulado, cerca de la primera puerta, cuando un hombre se ubicó junto a ellas, pese a que había otros puestos disponibles. Las mujeres describieron que el sujeto llevaba gafas oscuras, gorra y una bufanda que le cubría buena parte del rostro. Además, tenía en sus manos unos objetos que ellas confundieron inicialmente con inciensos.

Poco después, las dos comenzaron a experimentar molestias físicas. Entre los síntomas que mencionaron estaban mareo, somnolencia, náuseas y una sensación de hormigueo que, según una de ellas, se extendió por el cuerpo. La coincidencia de esas reacciones aumentó su preocupación y las llevó a sospechar que pudieron haber estado expuestas a alguna sustancia. Sin embargo, no se ha informado de una prueba médica que confirme que se trató de escopolamina.

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Ante el malestar, las jóvenes decidieron alertar al conductor del bus para solicitar ayuda. Cuando el vehículo llegó a la estación Temporal Calle 39, recibieron acompañamiento de personal de Transmilenio y de la Policía. Las pasajeras aclararon que no les robaron sus pertenencias y que su intención al contar lo ocurrido era advertir a otros usuarios, no causar pánico.

El caso comenzó a circular en redes sociales el viernes 27 de noviembre, cuando las mujeres publicaron un video en el que explicaron lo que vivieron durante el trayecto. “Presuntamente fuimos víctimas de escopolamina en Transmilenio. Este video no lo hacemos con el fin de generar pánico, sino para informar sobre nuestro caso y alertar a los usuarios de transporte público ante cualquier anomalía que se presente”, manifestaron.

Frente a situaciones similares, la recomendación es informar de inmediato al conductor si aparecen síntomas repentinos como mareo, sueño intenso, náuseas o desorientación. También se puede pedir ayuda al personal de las estaciones o a la Policía y, si se presenta una emergencia, comunicarse con la línea 123. Las jóvenes insistieron en la importancia de prestar atención a cualquier cambio inusual en el estado físico durante los desplazamientos.

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